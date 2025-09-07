Δημήτρης Παπάζογλου για το bullying που δέχτηκε: «Πορεύτηκα με την μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό»

Ο Δημήτρης Παπάζογλου μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε, τις σχέσεις με τους γονείς του και το bullying που δέχτηκε παλαιότερα. Αγωνίστηκε και ξεπέρασε μια σειρά από δυσκολίες. Δηλώνει ευλογημένος που κατάφερε να βιοπορίζεται από αυτό που ήταν το πάθος του.

Όπως τόνισε ο Δημήτρης Παπάζογλου μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ για το bullying που δέχτηκε: «Δοξάζω τον Θεό και είμαι ευλογημένος που έζησα από το επάγγελμα του χορού. Εγώ γεννήθηκα με μια ιδιαιτερότητα, δεν ήμουν ένα κανονικό παιδί. Για τις γειτονιές που μεγάλωσα, τις λαϊκές, δεν ήμουν ένα αγόρι που θα έπαιζε ποδόσφαιρο».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετώπισε, σημείωσε ότι ο πατέρας του ήταν πάντα απών, όμως η μητέρα του ποτέ δεν έφερε αντίρρηση στα θέλω του. «Αργότερα η κοινωνία μου έδωσε στίγματα. Δέχτηκα bullying όπως όλοι μας. Η μητέρα μου δεν είχε ποτέ αντίρρηση να γίνω χορευτής. Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών. Πορεύτηκα με την μοναχικότητα και τον τυχοδιωκτισμό», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Παπάζογλου ανέφερε: «Στην Αλίκη Βουγιουκλάκη χρωστάω το γεγονός ότι ρισκάρισε μαζί μου να μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου αν έχω τα προσόντα. Στην παράσταση “Εύθυμη χήρα” έγινα ο χορογράφος της Αλίκης. Η Βουγιουκλάκη πάντα είχε ένα θέμα με τους χορογράφους, δεν τα πήγαινε καλά.

Είπα τη μαγική κουβέντα στην Αλίκη, ότι η δουλειά του χορογράφου είναι να προβάλει τα ατού του σταρ και να κρύβει τις αδυναμίες του. Κι έτσι ξεκίνησα στην “Εύθυμη χήρα”.

Από το 1980 και μετά δεν σταμάτησα να δουλεύω με την Αλίκη μέχρι την τελευταία της παράσταση, τη “Μελωδία της ευτυχίας”. Η Αλίκη υπήρξε μεγάλος μάνατζερ για μένα, αν ζούσε η καριέρα μου θα είχε εξελιχθεί ακόμα περισσότερο», είπε ο Δημήτρης Παπάζογλου.

Ο Δημήτρης Παπάζογλου είχε μιλήσει και παλαιότερα τόσο για τη σεξουαλικότητά του όσο και για τις δυσκολίες που πέρασε στα παιδικά του χρόνια. «Η μητέρα μου με χτύπαγε γιατί φοβόταν να μη γίνω ομοφυλόφιλος» είχε αναφέρει το 2024.