Δημήτρης Σταρόβας: «Είχα φτάσει 167 κιλά. Ήταν να βγω από το νοσοκομείο από την πίσω πόρτα»

«Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ' όσο νομίζουμε» επισημαίνει ο γνωστός καλλιτέχνης
Δημήτρης Σταρόβας
Δημήτρης Σταρόβας / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Με αφορμή τη θεατρική σύμπραξη με τον Λεωνίδα Κακούρη και τον Γιώργο Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Σταρόβας βρέθηκε καλεσμένος στη Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωινό της Παρασκευής (16/1/2026), όπου και αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ακόμα για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

«Είχα φτάσει 167 κιλά. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια, δεν είναι χούι. Προφανώς τα κιλά έπαιξαν αρνητικό ρόλο σε αυτό που έπαθα. Γενικά, αν έχεις παραπάνω κιλά, όλα επιβαρύνονται» παραδέχθηκε για την υγεία του, αρχικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης, Δημήτρης Σταρόβας.

«Είχαμε αποφασίσει να βγω από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, γιατί οι κάμερες ήτανε κάθε μέρα εκεί. Και τελευταία στιγμή, Κατερίνα, λέω: «Γιατί; Τι έχω να κρύψω;». Και αποφάσισα να βγω. Μιλάω καλύτερα, αλλά η μόνη κούραση που νιώθω, εννοώ σωματικά, μου βγαίνει στη φωνή. Αλλά δεν πειράζει».

«Ακόμα και τώρα με συναντάνε στον δρόμο και μου λένε “με επηρέασες και έκανα εξετάσεις μετά από χρόνια”. Και νιώθω σαν να έχω κάποιου είδους ευθύνη, ας πούμε. Γι’ αυτό δέχτηκα.

Μέσα απ’ αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων, κατάλαβα ότι αυτό το κλισέ που λένε «ο άνθρωπος έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται», ισχύει. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Σταρόβας στον Alpha.

