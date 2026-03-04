Δημήτρης Σταρόβας: Παντρεύτηκα δύο φορές και θα το έκανα ξανά ευχαρίστως για χάρη της Άννας

Ο Δημήτρης Σταρόβας έχει βρει στο πρόσωπο της συντρόφου του, Άννας Σταθάκη, την ιδανική σύντροφο. Μάλιστα, πρόσφατα μίλησε για το ενδεχόμενο να ντυθεί και τρίτη φορά στη ζωή του γαμπρός.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και αυτές προβλήθηκαν την Τετάρτη (04.03.2026). Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογήθηκε ότι δεν του λείπει ο γάμος αλλά για χάρη της αγαπημένης του θα τον τολμούσε ξανά.

«Θα έκανα το επόμενο βήμα μαζί της και δεν μου λείπει ο γάμος. Παντρεύτηκα δύο φορές και θα το έκανα ξανά ευχαρίστως για χάρη της Άννας», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Διανύω μία περίοδο δημιουργικότητας και απολαμβάνω τη ζωή. Έχω το προνόμιο να είναι φίλος μου ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι ένας θρύλος. Πάντα ήθελα να φτιάξουμε μία μπάντα με φίλους μουσικούς και να παίξουμε κλασσικά αγαπημένα ροκ. Το καλοκαίρι θα κάνουμε και ένα summer edition», δήλωσε ακόμα.

«Το διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο σκουπιδαριό αλλά και το αντίθετο», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Δημήτρης Σταρόβας, ενώ μιλώντας για τη Μαρία Μπεκατώρου τόνισε ότι ήταν πολύ καλή στην παρουσίαση του YFSF.