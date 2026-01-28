Δημήτρης Τάρλοου: Πήγα στη Νέα Υόρκη στα 22 μου για να ξεφύγω από έναν έρωτα

Ο Δημήτρης Τάρλοου έδωσε μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα του και τους λόγους για τους οποίους δεν επέλεξε να ζήσει και να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ, αν και θα μπορούσε.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 το απόγευμα της Τετάρτης (28.01.2026). Μάλιστα, ο Δημήτρης Τάρλοου παραδέχτηκε ότι πήγε στη Νέα Υόρκη για να ξεφύγει από έναν έρωτα.

«Όταν χώρισαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου επέστρεψε στην Αμερική. Επανερχόταν, βέβαια, σταθερότατα για να με βλέπει. Δηλαδή κάθε χρόνο ερχόταν και με έβλεπε. Απλώς επανήλθε και για δυο προσωπικές του εκθέσεις», εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης, Δημήτρης Τάρλοου.

«Σήμερα ζει στο Κολοράντο, αλλά έχω οικογένεια, δηλαδή θέλω να πω πως έχω συγγενείς σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ. Έχω ξάδελφο, έχω θείο πρώτο στην Καλιφόρνια. Ναι, έχω μια δεύτερη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω πως θα μπορούσα να ζω εκεί γιατί θα το είχα ήδη κάνει. Με την έννοια ότι πήγα στις ΗΠΑ, πήγα στη Νέα Υόρκη στα 22 μου για να ξεφύγω από έναν έρωτα. Εκεί θα μπορούσα πράγματι να μείνω γιατί βρήκα τις άκρες, θα μπορούσα να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη αλλά δεν το θέλησα.

Και γιατί είχα αρχίσει μια καριέρα εδώ και γιατί είχα τη μάνα μου εδώ, πάντως δεν ήθελα να μείνω στις ΗΠΑ», παραδέχθηκε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Τάρλοου.