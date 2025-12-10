Δήμος Αναστασιάδης: Η Τζένη Θεωνά είναι ένας άγγελος, μια εκπληκτική μητέρα, μια ταλαντούχα ηθοποιός

Μία προσωπική εξομολόγηση για τη γυναίκα της ζωής του, Τζένη Θεωνά, έκανε ο Δήμος Αναστασιάδης, μιλώντας για εκείνη με λόγια λατρείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (10.12.2025). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Δήμος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία γυναίκα που γίνεται μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι όταν γνωρίστηκε με την Τζένη Θεωνά πίστευαν ότι η σχέση τους θα ήταν εφήμερη.

«Ο Αρίωνας τώρα πάει Α’ Δημοτικού. Η Τζένη είναι ένας άγγελος, μια εκπληκτική μητέρα, μια ταλαντούχα ηθοποιός, είναι πάρα πολλά πράγματα για μένα. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για εμένα. Όσο με στηρίζει, θέλω να τη στηρίζω κι εγώ. Ειδικά τώρα, που το νιώθω πολύ έντονα ότι με στηρίζει και είναι εκεί, με αυτοθυσία και παραμερίζει όλα αυτά για την οικογένεια.

Δε μιλάω μόνο για τη δουλειά, αλλά και για τον εαυτό της τον ίδιο. Μια γυναίκα που κυοφορεί εννιά μήνες, κάνει δεύτερο παιδί, χαλάει το σώμα της, θα πρέπει να το επαναφέρει, να επαναφέρει τη ζωή της, παραμερίζει τη διασκέδαση, το ότι είναι πολλές ώρες μέσα σε ένα σπίτι, είναι κάτι το ηρωικό για μένα. Τη θαυμάζω πάρα πολύ τη Τζένη», εξομολογήθηκε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Δε περιμέναμε ότι θα είμαστε τόσα χρόνια μαζί με τη Τζένη. Στην πραγματικότητα, όταν γνωριστήκαμε, πιστεύαμε ότι θα χωρίσουμε την επόμενη μέρα. Τελικά είναι μια σχέση που άντεξε και αντέχει στον χρόνο. Η ζωή καμιά φορά έχει περισσότερη φαντασία από εμάς. Είμαι καψούρης» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο.