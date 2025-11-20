Δήμος Αναστασιάδης: Με τη Τζένη Θεωνά είμαστε πολύ αγαπημένοι ακόμη, ερωτευμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι

Τόσο στις καλλιτεχνικές του διακρίσεις όσο και στην προσωπική ζωή και την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Αναστασιάδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Όλγα Λαφαζάνη και στην κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha.

«Ο χρυσός και ο πλατινένιος δίσκος είναι ένα μετάλλιο ουσιαστικά με το οποίο νιώθεις ότι για τον αγώνα που έκανες, τα τραγούδια που γράφτηκαν, τα τραγούδια που είπαμε, υπάρχει μια κορνίζα στο σπίτι που στολίζει όλο αυτό που έχει συμβεί» δήλωσε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης, που πρόσφατα απέκτησε με τη Τζένη Θεωνά το δεύτερο παιδάκι τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα πράγματα στο σπίτι τώρα, με τα δυο παιδιά, είναι πανέμορφα! Είναι μια φάση της ζωής μου που νιώθω, αυτό που λέμε, ολοκλήρωση και πληρότητα. Γυρνάω στο σπίτι, κοιταζόμαστε με την Τζένη και λέμε “δες τι φτιάξαμε”. Με την έννοια ότι 11 χρόνια μετά είμαστε ακόμα εδώ, προσπαθήσαμε, δεν τα παρατήσαμε.

Είμαστε πολύ αγαπημένοι ακόμη, ερωτευμένοι και νιώθουμε ευλογημένοι. Το να προσπαθείς, το να επενδύσεις, το να μην γκρεμίσεις και να ανακαινίσεις, θέλει προσπάθεια» συμπλήρωσε ο Δήμος Αναστασιάδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.