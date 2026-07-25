Lifestyle

Γιώργος Λιβάνης: «Ο Στέλιος Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου»

«Εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο», λέει ο τραγουδιστής
Ο Γιώργος Λιβάνης
Ο Γιώργος Λιβάνης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Ο Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αγάπη και τη λατρεία που έχει για τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Ο Στέλιος Καζαντζίδης κυλάει μέσα μου! Τον άκουγα από πάρα πολύ μικρός. Δεν το θεωρώ λίγο αυτό που θα σου πω, αλλά εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο! Τόσο πολύ! Θυμάμαι να ακούω Στέλιο Καζαντζίδη από μωρό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιβάνης.

«Εγώ έχω τον πατέρα μου και τον Στέλιο», λέει ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Λιβάνης ανέφερε επίσης: «Δεν είμαι από πλούσια οικογένεια. Ο μπαμπάς μου είναι οδηγός και η μαμά μου βοηθός συμβολαιογράφου. Δεν μεγάλωσα φτωχός, μεγάλωσα να παλεύουν οι γονείς μου κάθε μήνα να βγάλουμε τα έξοδα. Ακόμα κι εγώ όταν μεγάλωσα και άρχισα να δουλεύω, βοηθούσα, και ακόμα βοηθάω».

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