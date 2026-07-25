Εβίτα Αγαΐτση: Αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της – «Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες»

Συγκλονίζει η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση με την αποκάλυψη που έκανε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, πως δίνει μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Η ηθοποιός, που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στη σειρά «Ταμπού» του MEGA, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη μέσα από τα social media, γνωστοποιώντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο.

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Η Εβίτα Αγαΐτση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ίδια αντιμετωπίζει τη δοκιμασία με δύναμη και αισιοδοξία, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα που δεν σταματούν να τη στηρίζουν.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Χρήστες των social media, φίλοι και συνάδελφοί της έστειλαν ευχές για δύναμη και ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα βγει νικήτρια από αυτή τη δύσκολη μάχη.