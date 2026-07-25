Lifestyle

Έλλη Κοκκίνου: Έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε με φίλους

Δείτε το βίντεο με την τραγουδίστρια πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας της
Η Έλλη Κοκκίνου
Η Έλλη Κοκκίνου / Instagram
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Πιο σέξι και πιο όμορφη από ποτέ η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 της το βράδυ της Παρασκευής (24.07.2026)!

Η Έλλη Κοκκίνου δημοσίευσε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο από την έξοδο που πραγματοποίησε για τα γενέθλια της. Δείχνει να εμφανίζεται σε ένα μαγαζί, ενώ μπροστά της έχει τοποθετηθεί μία τούρτα με τον αριθμό 5.

Στη συνέχεια, κάποιος έβαλε στο κεφάλι της εορτάζουσας μία στέκα που έγραφε «χαρούμενα γενέθλια» και στη συνέχεια κάποιος άλλος της τοποθέτησε στο πρόσωπο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου.

Τότε, η Έλλη Κοκκίνου πήρε μία καραμούζα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα πάρτι γενεθλίων και παράλληλα προστέθηκε το δεύτερο κερί στην τούρτα της με το νούμερο 6.

«Χαρούμενα γενέθλια σε εμένα» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

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