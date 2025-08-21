Διονύσης Σχοινάς – Καίτη Γαρμπή: Το τρυφερό φιλί σε συναυλία και η συγκινητική αφιέρωση του τραγουδιστή

Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς συνεχίζουν τις συναυλίες τους, σε κάθε γωνιά της χώρας, με τους θαυμαστές τους να γεμίζουν τους χώρους που εμφανίζονται. Οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και δείχνουν ότι παραμένουν ερωτευμένοι μετά από 28 χρόνια γάμου.

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο Διονύσης Σχοινάς αφιερώνει στην Καίτη Γαρμπή την ερμηνεία του, ανταλλάσσοντας στη συνέχεια ένα τρυφερό φιλί επί σκηνής. Ο κόσμος τους αποθέωσε με τους δύο καλλιτέχνες να συνεχίζουν στη συνέχεια το πρόγραμμά τους.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Μάιο, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για τον παιδικό της έρωτα, την απιστία και τον Διονύση Σχοινά που ήταν και παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της.

«Είναι ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Το παιδί βλέπει τόσα χρόνια τώρα τον πατέρα του, να πηγαίνει γύρω γύρω από το αυτοκίνητο και να ανοίγει την πόρτα της μητέρας του. Μου ανοίγει ακόμα την πόρτα και αυτά ο Δημήτρης τα βλέπει», είχε δηλώσει η Καίτη Γαρμπή.

«Πάμε να γεράσουμε μαζί και να μην το κάνουμε γκομενικά. Και σε μια δύσκολη δουλειά με πολύ ωραία αγόρια και κορίτσια. Το βλέπεις από την αρχή άμα κολλάς με τον άλλον. Με την Καίτη είπαμε από την αρχή “δεν γίνεται να χωρίσουμε ποτέ”. Διαζύγιο; Γελάμε όταν το ακούμε! Δεν μπορεί να φανταστεί ο ένας τη ζωή του χωρίς τον άλλον» είχε πει από την πλευρά του ο Διονύσης Σχοινάς, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

Ο έρωτας και η βαθιά αγάπη που τους δένει φαίνεται και δημόσια. Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς αντάλλαξαν ακόμα ένα τρυφερό φιλί επί σκηνής, με την τραγουδίστρια να χειροκροτεί τον αγαπημένο της.

Προ ημερών η Καίτη Γαρμπή αποφάσισε να δωρίσει τα έσοδα από το τραγούδι «Επιτέλους» σε σωματείο για να βοηθήσει στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας.