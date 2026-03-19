Disney: Επίσημες πρεμιέρες για τις ταινίες «Lilo & Stitch 2» και «Incredibles 3» μέσα στο 2028

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο (Josh D’Amaro), ανακοίνωσε στη συνέλευση των μετόχων ότι το «Lilo & Stitch 2» θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου 2028, το Σαββατοκύριακο του Memorial Day για τις ΗΠΑ. Παράλληλα το «Incredibles 3» της Pixar προγραμματίστηκε για τις 16 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανταγωνισμός από ταινίες άλλων στούντιο για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με το Deadline, η live-action μεταφορά του Lilo & Stitch σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πρεμιέρας κατά το τετραήμερο του Memorial Day τον προηγούμενο χρόνο, με εισπράξεις ύψους 182 εκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας το «Top Gun: Maverick» του 2023 (160,5 εκατ. δολάρια).

Στη συνέχεια, έγινε η πρώτη ταινία του 2025 που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις συγκεντρώνοντας 423,7 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 614,2 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.

Όσον αφορά το franchise των «Incredibles», οι δύο προηγούμενες ταινίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 1,87 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2004 και η δεύτερη το 2018.

Στο τρίτο μέρος, ο αρχικός δημιουργός του franchise Μπραντ Μπερντ (Brad Bird) θα συμμετέχει ως σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Πίτερ Σον (Peter Sohn).