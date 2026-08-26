Η Χριστίνα Παππά ξέσπασε με μια σακούλα σκουπιδιών στα χέρια: «Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο»

Η Χριστίνα Παππά αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση και να απαντήσει μετά από χυδαίο σχόλιο που δέχτηκε στα social media. Η ηθοποιός θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στους αποστολείς τέτοιων μηνυμάτων, τονίζοντας πως η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μπορεί να «ξεσκεπάσει» το ψεύτικο προφίλ.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η Χριστίνα Παππά, την Τρίτη 26 Αυγούστου, κρατούσε μία σακούλα σκουπιδιών στα χέρια, την οποία στη συνέχεια πέταξε στον κάδο, δηλώνοντας πως πρόκειται για «τη γνώμη του κόσμου».

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Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος που την ενόχλησε. Θέλησε να προειδοποιήσει πως όποιος κρύβεται πίσω από αυτό θα εντοπιστεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

«Εγώ και η γνώμη σας», ακούγεται να λέει στο βίντεο η Χριστίνα Παππά την ώρα που πετούσε τα σκουπίδια, σημειώνοντας παράλληλα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!».



Στο βίντεο η ηθοποιός επισήμανε ακόμη: «Αυτό είναι μόνο η αρχή, έχει και συνέχεια». Η επιχειρηματίας και ηθοποιός επέλεξε με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη διαδικτυακή κακοποίηση. Είναι αποφασισμένη να μην κάνει πίσω.

Η Χριστίνα Παππά επέλεξε να μην αναπαράγει το ακριβές κείμενο του σχολίου, ούτε κατονόμασε το προφίλ που το έκανε, για να μην του δώσει περαιτέρω δημοσιότητα.

Η ανάρτηση της Χριστίνας Παππά προκάλεσε άμεσο κύμα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι συμφώνησαν μαζί της στο κομμάτι της διαδικτυακής κακοποίησης, τονίζοντας ότι η ανωνυμία των social media δεν πρέπει να γίνεται «ασπίδα» για χυδαίες επιθέσεις, ειδικά απέναντι σε γυναίκες.