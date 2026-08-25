Ντόλι Πάρτον: Η ιστορία του τραγουδιού «I will always love you» και ο δεύτερος θρίαμβος με την επανεκτέλεση της Γουίτνεϊ Χιούστον

Το «I will always love you» είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά το 1973 από την Ντόλι Πάρτον.

Γράφτηκε ως αποχαιρετισμός προς τον συνεργάτη και μέντορά της, Πόρτερ Γουάγκονερ, για να εκφράσει τα συναισθήματα της Ντόλι Πάρτον μετά την απόφασή της να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Το κάντρι σινγκλ κυκλοφόρησε το 1974 και χάρισε στην Πάρτον το βραβείο «Καλύτερη Τραγουδίστρια της Χρονιάς» στα CMA Awards του 1975.

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Αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία για την Ντόλι Πάρτον, φτάνοντας δύο φορές στην πρώτη θέση του αμερικανικού χάρτη Billboard Hot Country Songs.

Η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον επιδεικνύει το βραβείο της στα ΜΜΕ, αφού κέρδισε το βραβείο «Vocal Event of the Year» για τη δική της εκδοχή του τραγουδιού «I Will Always Love You», το οποίο ηχογράφησε μαζί με τους Vince-Gill – ΦΩΤΟ αρχείου REUTERS

Όμως το «I will always love you» θα επανερχόταν χρόνια μετά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με τη μαγική φωνή της Γουίτνι Χιούστον…

Η Χιούστον ηχογράφησε μια ποπ-μπαλάντα διασκευή του τραγουδιού, για την ταινία του 1992 «The Bodyguard». Η εκδοχή της Χιούστον έφτασε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για 14 εβδομάδες, αριθμό που αποτελούσε τότε ρεκόρ…

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Το σινγκλ πιστοποιήθηκε ως «διαμαντένιο» από την RIAA, καθιστώντας το το πρώτο «διαμαντένιο» σινγκλ της Χιούστον, την τρίτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που είχε τόσο «διαμαντένιο» σινγκλ όσο και «διαμαντένιο» άλμπουμ, αναδεικνύοντάς το ως το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα στις ΗΠΑ. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, κατακτώντας την πρώτη θέση σε 34 επίσημα charts σινγκλ.

Με πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα που πωλήθηκαν παγκοσμίως, έγινε το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών από γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα. Ήταν επίσης το σινγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως το 1992. Η Χιούστον κέρδισε το Βραβείο Γκράμι για το «Δίσκο της Χρονιάς» και το Βραβείο Γκράμι για την «Καλύτερη Ποπ Φωνητική Ερμηνεία, Γυναίκα»το 1994 για το «I Will Always Love You». Η Χιούστον κέρδισε επίσης ένα Βραβείο Γκράμι για το «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το The Bodyguard – Original Soundtrack Album.

Η πρόταση του Κέβιν Κόστνερ για το θρυλικό α καπέλα, στην αρχή του τραγουδιού

Ο Κέβιν Κόστνερ, που πρωταγωνιστούσε στην ταινία, πρότεινε στην Χιούστον να τραγουδήσει την πρώτη στροφή α καπέλα. Αν και η πρόταση αρχικά δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, τελικά η πρόταση του Κόστνερ υλοποιήθηκε και έγραψε ιστορία.

Ο Κόστνερ εξήγησε αργότερα στην Κέλι Κλάρκσον τη λογική πίσω από την α καπέλα εισαγωγή, σε σχέση με την πλοκή των χαρακτήρων του και της Χιούστον στην ταινία:

«Η Γουίτνι έδειχνε σχεδόν να ζητά συγγνώμη εκείνη τη στιγμή… Και ποιος καλύτερος τρόπος να δείξεις σε κάποιον ότι εννοείς πραγματικά αυτά που του τραγουδάς από το να πεις: “Δεν χρειάζομαι καν μουσική υπόκρουση. Άσε με να σου τραγουδήσω αυτό που νιώθω γι’ εσένα»».[

Αν και οι δημιουργοί της ταινίας είχαν ήδη ετοιμάσει ένα ηχητικό υπόβαθρο για να τραγουδήσει μαζί του, η Χιούστον πρότεινε να χρησιμοποιηθούν μέλη της ζωντανής της μπάντας, ώστε «να μπορεί να κρατάει τις νότες όσο θέλει και να ερμηνεύει τη μπαλάντα με πιο φυσικό τρόπο».

Η τραγουδίστρια φέρεται να ηχογράφησε την ερμηνεία μετά τα μεσάνυχτα επειδή, «γυρνούσε όλη την ημέρα. Ήταν απίστευτη. Σαν ακτίνα λέιζερ. Σαν άλογο αγώνων — απλώς πλησίαζε το μικρόφωνο και ξεκινούσε».

Το είχε ζητήσει και ο Έλβις Πρίσλεϊ

Μία άλλη πληροφορία που έγινε αργότερα γνωστή για το «I will always love you» είναι ότι, όταν η ηχογράφηση του τραγουδιού του 1974 έφτασε στο νούμερο ένα στα country charts, ο Έλβις Πρίσλεϊ εξέφρασε την επιθυμία να ηχογραφήσει κι εκείνος το τραγούδι.

Η Ντόλι Πάρτον έδειξε ενδιαφέρον, μέχρι που ο μάνατζερ του Πρίσλεϊ, ο συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ, της είπε ότι ήταν συνήθης διαδικασία ο συνθέτης να παραχωρεί το ήμισυ των εκδοτικών δικαιωμάτων για κάθε τραγούδι που ηχογραφούσε ο Έλβις. Η Πάρτον αρνήθηκε.

Η ίδια έχει αποκαλύψει: «Είπα: Λυπάμαι πραγματικά» και έκλαιγα όλη τη νύχτα. Εννοώ, ήταν σαν το χειρότερο πράγμα. Ξέρεις, ήταν σαν: «Ω, Θεέ μου… ο Έλβις Πρίσλεϊ». Και άλλοι έλεγαν: «Είσαι τρελή. Είναι ο Έλβις Πρίσλεϊ». …Είπα: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Κάτι μέσα στην καρδιά μου λέει: “Μην το κάνεις αυτό”. Και απλά δεν το έκανα… Θα το είχε καταφέρει τέλεια. Αλλά τέλος πάντων, δεν το έκανε. Τότε, όταν βγήκε η εκδοχή της Γουίτνι [Χιούστον], έβγαλα αρκετά χρήματα για να αγοράσω το Γκρέισλαντ».

Η Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών, την Τρίτη (25/8/26)…