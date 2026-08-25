Όταν ο Δημήτρης Κόκοτας παραλίγο να απορρίψει την «Ανεμώνα»: «Η εταιρεία δεν ήθελε να μπει στον δίσκο»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, του σπουδαίου τραγουδιστή και γιου του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε σήμερα (25.08.2026) σε ηλικία 57 ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γνωστός για τις μεγάλες μουσικές του επιτυχίες όπως τα: «Αμαρτωλή», «Γιατί με τυραννάς», «Ήλιε μου», «Στο ‘χω πει», «Διαδόσεις», αλλά και την «Ανεμώνα». Ο τραγουδιστής ωστόσο, είχε αποκαλύψει την ιστορία πίσω από το τελευταίο τραγούδι το οποίο παραλίγο να…απορρίψει!

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Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» είχε δώσει ο ο Δημήτρης Κόκοτας το 2023, ο οποίος είχε μιλήσει για τον πιο δύσκολο «σταθμό» της ζωής του ενώ είχε αποκαλύψει τον λόγο που η εταιρεία του δεν ήθελε το τραγούδι «Ανεμώνα» στον δίσκο του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είχε ανοίξει την καρδιά του και για την οικογένειά του, ενώ ανέφερε και άγνωστες λεπτομέρειες από τη συνεργασία του με τον Φοίβο.

Παράλληλα, ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε περιγράψει και την αντίδραση του πατέρα του, του αξέχαστου Σταμάτη Κόκοτα, όταν έμαθε γι’ αυτή τη συνεργασία. «Όταν το είπα αυτό στον πατέρα μου, μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου είναι το παιδί μου και η γυναίκα μου. Το παιδί μας είναι ο καρπός της μεγάλης μας αγάπης.

Θυμάμαι με κάθε λεπτομέρεια την πρώτη μας δισκογραφική δουλειά με τον Φοίβο. Η δισκογραφική εταιρεία δεν ήθελε να μπει στον δίσκο το τραγούδι “Ανεμώνα”, επειδή ήμουν πολύ νέος για να πω ζεϊμπέκικο.

Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα κάνω δισκογραφική δουλειά με τον Φοίβο, μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι. Αλλά όταν άκουσε το αποτέλεσμα, δικαιώθηκα.

Φάνηκε ότι αποτραβήχτηκα από το χώρο γιατί δούλεψα σε μικρότερα μαγαζιά και κάποιοι δίσκοι μου δεν έπαιξαν όσο οι προηγούμενοι. Ο πιο δύσκολος σταθμός της ζωής μου ήταν η απώλεια των γονιών μου, έφυγαν από τη ζωή με απόσταση σχεδόν δύο ετών», είπε ο Δημήτρης Κόκοτας.