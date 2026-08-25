Lifestyle

Νικολέτα Βλαβιανού: «Θα ήμουν πολύ πιο πετυχημένη οικονομικά αν ακολουθούσα άλλο δρόμο από την ηθοποιία»

«Τις δύσκολες στιγμές τις αντιμετωπίζω με προσευχή» εξομολογείται η ηθοποιός
Η Νικολέτα Βλαβιανού
Η Νικολέτα Βλαβιανού / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Η Νικολέτα Βλαβιανού μίλησε τόσο για τη σχέση που διατηρεί με την πίστη όσο και στην απόφαση να αφοσιωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο επάγγελμα της ηθοποιίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso.

Έπειτα από τόσα χρόνια στην υποκριτική, έχετε μετανιώσει ποτέ που αφοσιωθήκατε τόσο ολοκληρωτικά σε αυτό το επάγγελμα;

«Ναι, εν μέρει μετάνιωσα διότι πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ πιο πετυχημένη οικονομικά αν ακολουθούσα άλλο δρόμο».

Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές, που βρίσκετε τη δύναμη να σταθείτε ξανά στα πόδια σας και να συνεχίσετε;

«Τις δύσκολες στιγμές τις αντιμετωπίζω με προσευχή. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μητέρα μου και το διαχειρίστηκα με εργασιομανία για να μη σκέφτομαι.

Για εμένα αυτό είναι το φάρμακο. Δεν ξέρω τι θα κάνω όταν χρειαστεί να σταματήσω».

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