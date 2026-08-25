Κατερίνα Στικούδη: Το φλας μπακ με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη για την 8η επέτειο του γάμου τους

Από το χωριό του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη στη Θεσπρωτία έκανε ανάρτηση η Κατερίνα Στικούδη για να γιορτάσουν τη 8η επέτειο του γάμου τους.

Με ένα φλας μπακ στο μέρος όπου παντρεύτηκαν επέστρεψαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης.

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Σε κάποια από τα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο, με τον Βαγγέλη Σερίφη να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του για την επέτειο γάμου του με την Κατερίνα Στικούδη: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

Η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Μορφάτι Θεσπρωτίας στις 25 Αυγούστου 2018, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Σερίφης με ανάρτησή του στο Instagram, βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία που τελέστηκε το μυστήριο, αυτή τη φορά κρατώντας από το χέρι τα παιδιά τους.