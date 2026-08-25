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Κατερίνα Στικούδη: Το φλας μπακ με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη για την 8η επέτειο του γάμου τους

Στις φωτογραφίες που ανέβασαν, το ζευγάρι ποζάρει και αγκαλιασμένο, καταγράφοντας τη νέα φάση της κοινής του ζωής, οκτώ χρόνια μετά
Ο Βαγγέλης Σερίφης και η Κατερίνα Στικούδη
Ο Βαγγέλης Σερίφης και η Κατερίνα Στικούδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Από το χωριό του συζύγου της, Βαγγέλη Σερίφη στη Θεσπρωτία έκανε ανάρτηση η Κατερίνα Στικούδη για να γιορτάσουν τη 8η επέτειο του γάμου τους.

Με ένα φλας μπακ στο μέρος όπου παντρεύτηκαν επέστρεψαν για να γιορτάσουν 8 χρόνια γάμου η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο, με τον Βαγγέλη Σερίφη να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του για την επέτειο γάμου του με την Κατερίνα Στικούδη: «8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

Η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Μορφάτι Θεσπρωτίας στις 25 Αυγούστου 2018, όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Σερίφης με ανάρτησή του στο Instagram, βρέθηκαν στην ίδια εκκλησία που τελέστηκε το μυστήριο, αυτή τη φορά κρατώντας από το χέρι τα παιδιά τους.

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