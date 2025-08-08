Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Καλάβρια: Η ανάρτησή της από το κρεβάτι του νοσοκομείου

Μία περιπέτεια υγείας αντιμετωπίζει η Μαρία Καλάβρια, όπως αποκάλυψε μέσω του Instagram, καθώς αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η γνωστή επιχειρηματίας δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) ένα βίντεο στα stories της στο οποίο φαίνεται να κρατά ένα λούτρινο ζωάκι, ενώ στο χέρι της υπάρχει ένας σωλήνας που μαρτυρά ότι είχε ορό. Παρόλα αυτά η Μαρία Καλάβρια δεν αποκάλυψε τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως δέχτηκε αμέτρητες ευχές για «καλή ανάρρωση» από τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ πριν από μερικές ημέρες είχε ανεβάσει φωτογραφίες από τις διακοπές της σε κάποιο ειδυλλιακό μέρος της χώρας μας.

Η Μαρία Καλάβρια πριν από λίγο καιρό είχε μιλήσει για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και την Ιωάννα Τούνη.

«Θα είναι πολύ καλός μπαμπάς. Είναι κάτι που το ήθελε πολύ και σίγουρα ταιριάζουν με την Ιωάννα, όπως έχω ξαναπεί. Να χαίρονται το παιδάκι τους, να είναι ευτυχισμένοι, τους εύχομαι τα καλύτερα. Δεν το είδα το μωράκι, δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει, δεν το έχω παρακολουθήσει. και οι δύο είναι πολύ όμορφοι, οπότε και το μωρό θα είναι», είχε αναφέρει η Μαρία Καλάβρια.