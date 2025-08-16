Δύσκολες ώρες για τη Χριστίνα Σάλτη – Στο νοσοκομείο η μητέρα της

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Χριστίνα Σάλτη το τελευταίο διάστημα, καθώς η μητέρα της αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα με την υγεία της και η γνωστή ηθοποιός είναι συνεχώς δίπλα της και τη στηρίζει με την αγάπη της.

Μάλιστα, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο του 2025, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα βρισκόταν εκεί και δεχόταν ευχές από τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η Χριστίνα Σάλτη αργά το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025) θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της για τα μηνύματά τους.

«Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τα μηνύματά σας. Είμαι καλά και ελπίζω σύντομα να τελειώσει με θετικό πρόσημο η περιπέτεια υγείας της μητέρας μου. Υγεία σε όλους μας!», έγραψε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Σάλτη.

«Εγώ είχα πάντα μια υπέροχη σχέση με τη μαμά μου και την αδελφή μου. Επομένως τις γυναίκες κάπως αυτόματα βγαίνει αυτό το πράγμα. Με τον πατέρα μου δεν είχαμε επαφές, οι γονείς μου χώρισαν είχα να τον δω από τα 13 μου. Νομίζω ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ ανώτερες. Και νομίζω ότι δεν μας σέβονται τόσο. Ίσως κάπως με τα αγόρια δυσκολευόμουν. Και το ότι είμαι μόνη μου ακόμη σήμερα, όλα παίζουν τον ρόλο τους.

Μπορεί να χαλάω και εγώ μια σχέση γιατί δεν νιώθω άνεση. Παλιότερα δεν ένιωθα άνεση ούτε στη δουλειά μου! Δεν ένιωθα άνετα. Με τις γυναίκες νιώθω πολύ πιο άνετα. Προσπαθώ να το στρώνω και με την ψυχοθεραπεία. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος Να έχω και την ηρεμία μου, προσπαθώ αλλά δεν είναι εύκολο! Με τις γυναίκες έχω αυτόματα τέλεια σχέση. Πιο πολύ θυμώνω με τους άντρες καλλιτέχνες», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Χριστίνα Σάλτη, μιλώντας στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action 24. Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στις ανύπαρκτες σχέσεις με τον πατέρα της.