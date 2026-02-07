Έφη Αλεβίζου για υστερεκτομή: Θα έκανα έτσι κι αλλιώς αυτό το χειρουργείο από τη στιγμή που βρέθηκε καρκίνος στη μήτρα

Η Έφη Αλεβίζου αναφέρθηκε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και εξομολογήθηκε τα πάντα γύρω από την απόφασή της να υποβληθεί σε ριζική υστερεκτομή.

Η γνωστή δημοσιογράφος ήταν καλεσμένη το Σάββατο (07.02.2026) στην εκπομπή «Ζω Καλά» και αναφέρθηκε στην περιπέτεια στον Μιχάλη Λεβεντογιάννη. Μάλιστα, η Έφη Αλεβίζου δήλωσε ότι έκανε προληπτική υστερεκτομή, διότι εμφάνισε καρκίνο στη μήτρα.

«Έκανα προληπτική υστερεκτομή. Είχε βρεθεί κακοήθεια, και μου πρότεινε ο γυναικολόγος μου να κάνουμε ριζική υστερεκτομή. Η μαμά μου εμφάνισε καρκίνο στο μαστό. Εγώ θα έκανα έτσι κι αλλιώς αυτό το χειρουργείο από τη στιγμή που βρέθηκε καρκίνος στη μήτρα. Συμφώνησα κατευθείαν στην υστερεκτομή. Ταίριαζε και χρονικά να γίνει, γιατί εγώ έχω κάνει παιδί, δεν είχα την αγωνία να το καθυστερήσω όσο γίνεται για να κάνω παιδί. Εμένα δεν ήταν στον τράχηλο, ήταν στη μήτρα», εξομολογήθηκε η Έφη Αλεβίζου.

«Όταν κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο σου λένε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να φιλοσοφήσεις τη ζωή σου, να χαλαρώσεις, να μην αγχώνεσαι. Οκ, το κάνεις για έναν μήνα, αλλά μετά βγαίνει και πάλι ο χαρακτήρας σου», είπε ακόμα η γνωστή δημοσιογράφος.