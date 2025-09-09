Έφη Πίκουλα: «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε αστέρι μέσα της»

Η Έφη Πίκουλα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» του Ανδρέα Λαγού την Τρίτη (09.09.2025) και αναφέρθηκε στον αείμνηστο σύζυγό της, Τάκη Βουγιουκλάκη και την αδελφή του, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε με λόγια αγάπης για τη διάσημη σταρ του ελληνικού κινηματογράφου, με την οποία έγινε οικογένεια από τότε που έγινε ζευγάρι με τον μικρότερο αδελφό της. Η Έφη Πίκουλα τόνισε μάλιστα ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ένας άνθρωπος που έλαμπε από τότε που ήταν μικρό κορίτσι.

«Αναπολώ τον Τάκη Βουγιουκλάκη, τον άντρα μου και την Αλίκη, όπως και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Πολύ την Αλίκη, μας λείπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε αστέρι μέσα της. Ακόμα και από φωτογραφίες που βλέπεις από το σχολείο, είχε μια λάμψη», ανέφερε η Έφη Πίκουλα.

«Το καλλιέργησε, λοιπόν, αυτό και έγινε αυτή που έγινε. Ήταν μοναδική. Ήμασταν πολύ κοντά και μαγείρευε κιόλας η Αλίκη. Βέβαια, μαγειρεύαμε και μαζί στον Θεολόγο. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να μπεις στο σπίτι της και να μην γευτείς ό,τι είχε κάνει η μαγείρισσα. Και η πεθερά μου, περισσότερο, μαγείρευε πάντα», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

«Έκανε μια ωραία μακαρονάδα. Τη λέγαμε “η μακαρονάδα της Αλίκης”», δήλωσε ακόμα η Έφη Πίκουλα μετά 07:40 λεπτό του βίντεο.