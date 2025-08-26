Έφη Θώδη: Απέκτησε labubu και έγινε viral στο TikTok – «Θα κοιμάμαι παρεούλα μαζί του»

Η Έφη Θώδη απέκτησε labubu και το έκανε γνωστό με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε στο TikTok. Η τραγουδίστρια κάθισε απέναντι από την κάμερα και κατά διαστήματα έβαζε τα γέλια, με τα όσα έλεγε. Το βίντεο άρχισε ταχύτατα να κάνει τον γύρο των social media και να προκαλεί τα σχόλια χρηστών.

Το labubu που έβγαλε από τη συσκευασία η Έφη Θώδη ήταν θαλασσί. Η τραγουδίστρια αναφέρει στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ότι θα κοιμάται στο εξής «παρεούλα μαζί του».

Και επειδή η Έφη ξέρει καλά το παιχνίδι της ατάκας, πέταξε και την ατάκα–φαρμάκι: το δικό της labubu είναι «24 καρατίων». Μια φράση που μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού όλοι κατάλαβαν την έμμεση σπόντα στη δημοφιλή influencer Lilz Bullz.

Με λίγα λόγια, η Θώδη απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι TikToker για να γίνεις viral. Αρκεί να έχεις φωνή, χιούμορ και μια… γενναία δόση τρολαρίσματος.

«Καλά μου φιλαράκια σήμερα θα κάνουμε unboxing με το αυθεντικό λαμπούκο» είπε αρχικά η Έφη Θώδη, πριν ανοίξει τη συσκευασία με το labubu.

Μετά την ανάρτησή της, άρχισαν τα σχόλια: «Αν η Θώδη γίνει unboxer, κατεβάζω TikTok ΤΩΡΑ!» και «24 καράτια; Εγώ με το δικό μου labubu ούτε για ασήμι δεν…».

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από τα διάσημα Labubu, τα χαριτωμένα λούτρινα τερατάκια που χαμογελούν δείχνοντας τα δόντια τους, είναι μια κινεζική αυτοκρατορία παιχνιδιών δισεκατομμυρίων, η Pop Mart.