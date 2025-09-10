Έγκυος η Τόκιο της σειράς «La Casa De Papel»: Η αποκάλυψη της Ούρσουλα Κορμπερό στο Instagram

Μία χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ηθοποιός Ούρσουλα Κορμπερό που αγάπησε ευρέως το κοινό σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «La Casa De Papel».

Η Τόκιο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές της. Μάλιστα, η ηθοποιός του «La Casa De Papel» αστειεύτηκε, τονίζοντας ότι δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για την πρώτη εγκυμοσύνη της όμορφης Ισπανίδας Ούρσουλα Κορμπερό, που εδώ και χρόνια διατηρεί σοβαρό δεσμό με τον σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

«Αυτό δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία της η γνωστή καλλιτέχνιδα και πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα, φορώντας ένα λευκό μίνι νυχτικό.

View this post on Instagram A post shared by Úrsula Corberó (@ursulolita)

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Ούρσουλα Κορμπερό πόζαρε ημίγυμνη για να αποχαιρετήσει το 2024 και είχε προκαλέσει χαμό στους θαυμαστές της. Η 35χρονη τότε ηθοποιός είχε ανεβάσει μια φωτογραφία της μέσα από ένα καμαρίνι όπου ποζάρει τόπλες, φορώντας μόνο ένα μαύρο καλσόν, μπροστά από έναν καθρέφτη, και καλύπτει το στήθος με τα χέρια της.