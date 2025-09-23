Lifestyle

Έγκυος η Βέρα Μακρομαρίδου ένα χρόνο μετά τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου

Με φουσκωμένη κοιλίτσα στην avant premiere νέας σειράς του Alpha - «Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται»
Οι Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου και Βέρα Μακρομαρίδου
Οι Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου και Βέρα Μακρομαρίδου / NDP PHOTO

Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε… και ακριβώς αυτό κάνει η γλυκιά ηθοποιός Βέρα Μακρομαρίδου η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της Αλέξανδρο Παπατριανταφύλλου.

Η Βέρα Μακρομαρίδου, που έγινε ευρέως γνωστή από τη συμμετοχή της στην πετυχημένη σειρά «Σασμός», βρέθηκε χθες (22.09.2025) στην avant premiere στη νέα σειρά του Alpha που πρωταγωνιστεί και πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα.

«Καμιά φορά η ζωή, η tv και η σκηνή ταυτίζονται. Έτοιμη για ό,τι καινούργιο έρχεται (Επανερχόμαστε την Παρασκευή 3/10 με διπλό επεισόδιο (δεν πειράζει, θα βγείτε το Σάββατο)» έγραψε την επόμενη ημέρα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον Ιούλιο του 2024. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Βέρα Μακρομαρίδου (@vera_makromaridou)

Τη μέλλουσα μανούλα, θα την απολαύσουμε στην τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha

