Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες με τη δεύτερη εγκυμοσύνη της Κάιλι Τζένερ. Η είδηση έγινε γνωστή από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι φαν σε ολόκληρο τον κόσμο έκαναν «πάρτι» στο Twitter.

Η Κάιλι Τζένερ, που έγινε αρχικά γνωστή μέσα από το σόου των Καρντάσιαν ως ετεροθαλής αδερφή της Κιμ, φαίνεται πως ξεπέρασε την κρίση με τον Τράβις Σκοτ και τώρα, περιμένει το δεύτερο παιδί της σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, 3,5 χρόνια από τη γέννηση της κόρης της Στόρμι.

Το Twitter έχει ήδη γεμίσει με μηνύματα για το νέο μωρό που περιμένει η Τζένερ, αν και απ’ ότι φαίνεται οι πολύ «μυημένοι» το γνώριζαν εδώ και ημέρες.

