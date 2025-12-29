Έιμι Σούμερ: Πουλήθηκε από την ηθοποιό το εμβληματικό σπίτι του «Moonstruck» στο Μπρούκλιν

Η Έιμι Σούμερ (Amy Schumer) αποχαιρέτησε το Μπρούκλιν, αφήνοντας πίσω της ένα από τα πιο αγαπημένα τοπόσημα της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Real Deal, η Έιμι Σούμερ, πούλησε την κατοικία της στη φημισμένη περιοχή Μπρούκλιν Χάιτς έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για την μεγαλοπρεπή έπαυλη στον αριθμό 19 της οδού Cranberry, η οποία χτίστηκε το 1829 και πέρασε στην μνήμη των σινεφίλ μέσα από την κλασική ρομαντική κομεντί του 1987, «Moonstruck», με πρωταγωνιστές την Σερ και τον Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage).

Ξεχωρίζει για τις επιβλητικές της διαστάσεις, με την πρόσοψη των 8 μέτρων να της προσδίδει μια σπάνια αρχοντιά. Στο εσωτερικό, η εικόνα απέχει από το ύφος που παρουσιάστηκε στην ταινία.

Η κατοικία εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, ενώ είναι διαμορφωμένη για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας, διατηρώντας ωστόσο πολλά από τα αυθεντικά της στοιχεία. Οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες — από τις περίτεχνες γύψινες διακοσμήσεις, τα μαρμάρινα τζάκια μέχρι τις ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους — είναι πραγματικά εντυπωσιακές, όπως αναφέρει το αμερικανικό Elle Decor.

Διαθέτει επίσης κελάρι κρασιών, γυμναστήριο, κήπο, χώρο στάθμευσης, καθώς και μία κύρια σουίτα που καταλαμβάνει έναν ολόκληρο όροφο.

Η Σούμερ είχε αποκτήσει το ακίνητο το 2022, έναντι του ποσού των 12,25 εκατ. δολαρίων. Βγήκε για πρώτη φορά προς πώληση τον περασμένο Μάρτιο με τιμή 14 εκατ. δολάρια, ωστόσο, τρεις μήνες αργότερα, η τιμή υποχώρησε στα 12,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τελικά, η συμφωνία «κλείδωσε» στα $11 εκατομμύρια, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια ύψους $1,25 εκατομμυρίου για την ηθοποιό και τον σύζυγό της Κρις Φίσερ (Chris Fischer). O αγοραστής είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συνδέεται με τον συγγραφέα και παραγωγό Μάικλ Σάλτζμαν (Michael Saltzman). Όπως αναφέρει το Architectural Digest, η πώληση του σπιτιού συμπίπτει με την απόφαση της Σούμερ και του Φίσερ να τερματίσουν τον γάμο τους μετά από επτά χρόνια έγγαμου βίου.