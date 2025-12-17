«Έκραξαν» τη Rihanna σε συναυλία της Mariah Carey: «Κάτσε κάτω!»

Η Mariah Carey είναι στη σκηνή στο Λας Βέγκας και το πλήθος παραληρεί. Η τραγουδίστρια εντυπωσιακά ντυμένη ερμηνεύει μια από τις επιτυχίες της ξεσηκώνοντας τους πάντες. Ακόμα και την Rihanna.

Ενθουσιασμένη με την Μαράια Κάρεϊ η Rihanna φορώντας τζόκεϊ σηκώνεται όρθια και λικνίζεται στους ήχους του τραγουδιού. Όπως κάνουν πολλοί άλλωστε στις συναυλίες.

Όμως, κάποιοι από πίσω της ενοχλούνται γιατί δεν βλέπουν και της βάζουν τις φωνές. Εκείνη, στην αρχή δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει να λικνίζεται αλλά οι φωνές αυξάνονται και τότε γυρίζει πίσω της ενοχλημένη και κάθεται στη θέση της…

Ακόμα και οι σταρ έχουν τις άσχημες στιγμές τους.

Rihanna was yelled at by an audience member to sit down during Mariah Carey’s show in Las Vegas. pic.twitter.com/SGV1YacfOQ — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025

Κανείς δεν έμαθε αν αυτοί που της έβαλαν τις φωνές ήξεραν ότι ήταν η Rihanna ή όχι….