Lifestyle

«Έκραξαν» τη Rihanna σε συναυλία της Mariah Carey: «Κάτσε κάτω!»

Ξινός βγήκε ο ενθουσιασμός στην διάσημη τραγουδίστρια
Mariah Carey
Mariah Carey performs a medley during the MTV Video Music Awards / (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Η Mariah Carey είναι στη σκηνή στο Λας Βέγκας και το πλήθος παραληρεί. Η τραγουδίστρια εντυπωσιακά ντυμένη ερμηνεύει μια από τις επιτυχίες της ξεσηκώνοντας τους πάντες. Ακόμα και την Rihanna

Ενθουσιασμένη με την Μαράια Κάρεϊ η Rihanna φορώντας τζόκεϊ σηκώνεται όρθια και λικνίζεται στους ήχους του τραγουδιού. Όπως κάνουν πολλοί άλλωστε στις συναυλίες. 

Όμως, κάποιοι από πίσω της ενοχλούνται γιατί δεν βλέπουν και της βάζουν τις φωνές. Εκείνη, στην αρχή δεν το καταλαβαίνει και συνεχίζει να λικνίζεται αλλά οι φωνές αυξάνονται και τότε γυρίζει πίσω της ενοχλημένη και κάθεται στη θέση της…

Ακόμα και οι σταρ έχουν τις άσχημες στιγμές τους. 

Δείτε το βίντεο

Κανείς δεν έμαθε αν αυτοί που της έβαλαν τις φωνές ήξεραν ότι ήταν η Rihanna ή όχι….

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
162
82
72
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo