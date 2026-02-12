Εξοργισμένη η Μαρία Δεληθανάση: Το χατίρι των πρωινάδικων να βγαίνω σαν τον μαϊντανό, δεν το κάνω

Ακόμη ένα επεισόδιο στη δικαστική κόντρα ανάμεσα στη Μαρία Δεληθανάση και τον Κώστα Δόξα παίχτηκε την Τετάρτη (11.02.2026) στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η μήνυση της πρώτης σε βάρος του τραγουδιστή.

Η Μαρία Δεληθανάση κατηγορεί τον Κώστα Δόξα για ξυλοδαρμό, κατηγορία που ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου δημοσιεύτηκαν και αποσπάσματα από τις καταθέσεις τόσο της Μαρίας Δεληθανάση, όσο και του Άκη Δείξιμου, αδερφού του Κώστα Δόξα.

Η δημοσίευση μέρος των καταθέσεων εξόργισε τη Μαρία Δεληθανάση, που με μια ανάρτηση στο instagram επιτέθηκε στις πρωινές εκπομπές, έκανε λόγο για απόπειρα σπίλωσης του ονόματός της από την πλευρά του πρώην συζύγου της και ζήτησε να μη γίνεται αναφορά στο ανήλικο παιδί της, χωρίς την άδειά της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Δεληθανάση

«Προς κάθε κριντζερά εκεί έξω. Όταν οι εκπομπές στέλνουν ακουστάκηδες εντός των δικαστικών αιθουσών, να φροντίζουν προηγουμένως να καθαρίζουν τα αυτιά τους καλά, ώστε να μην μεταφέρουν τόσο διαστρεβλωμένες και ψευδείς πληροφορίες.

Όσα λοιπόν ακούγονται εντός μια δικαστικής αίθουσας, που μοναδικό σκοπό έχουν να σπιλώσουν την τιμή ενός ανθρώπου, ελλείψει επιχειρημάτων και αποδείξεων, καλό είναι να ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και την αλήθεια τους, προτού γίνουν αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Το χατίρι των πρωινάδικων να βγαίνω κάθε τρεις και λίγο σαν τον μαϊντανό, και να απαντώ σε αστεία ανέκδοτα, δεν το κάνω και οι συνέπειες είναι αυτές. Θα τα πούμε όλα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ως τότε ψυχραιμία και αναπνοές. Κάθε δημόσια αναφορά στο όνομα του ανήλικου τέκνου μου χωρίς τη συναίνεσή μου, θα έχει συνέπειες. Επιφυλάσσομαι ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έγινε αναφορά στα όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο και τα όσα ισχυρίστηκαν οι δυο πλευρές.

Από τη σχέση του, το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει ένα παιδί.