Εκθαμβωτική η Ντακότα Τζόνσον με διάφανο φόρεμα σε φιλανθρωπικό γκαλά λίγους μήνες μετά τον χωρισμό της με τον Κρις Μάρτιν

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Ντακότα Τζόνσον, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο φιλανθρωπικό γκαλά «Caring for Women» του ιδρύματος Kering, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου.

Η Ντακότα Τζόνσον επέλεξε μια διάφανη μάξι δημιουργία Gucci με μακριά μανίκια, η οποία ήταν διακοσμημένη με περίτεχνα λουλούδια από μαύρη δαντέλα.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα από σμαράγδια, όπως αναφέρει το People.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός χώρισε πριν από λίγους μήνες με τον Κρις Μάρτιν των Coldplay.

Το ετήσιο γκαλά του Ιδρύματος Kering ενώνει «ηγετικές φυσιογνωμίες από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και του πολιτισμού, με στόχο τη συγκέντρωση σημαντικών πόρων για οργανισμούς που καταπολεμούν τη βία και υποστηρίζουν τα θύματα και τις οικογένειές τους, ώστε να αποκτήσουν οικονομική ενδυνάμωση και ανεξαρτησία», σύμφωνα με τον ιστότοπο του ιδρύματος.

Η φετινή φιλανθρωπική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο «The Pool» του Μανχάταν, από την Σάλμα Χάγιεκ και τον σύζυγό της Φρανσουά-Ανρί Πινό καθώς και τους Κόλμαν Ντομίνγκο, Ντέμι Μουρ, Τζέσικα Τσαστέιν, Τζούλιαν Μουρ και Madonna.

Dakota Johnson arrives at the Kering Foundation’s Caring for Women Dinner pic.twitter.com/CwWor0OYLu — Variety (@Variety) September 11, 2025

Συγκέντρωσε πλήθος λαμπερών προσώπων μεταξύ των οποίων οι Κλόε Μαλ, Άννα Γουίντουρ, Μπαζ Λούρμαν, Κίρστεν Ντανστ, ‘Αντριεν Μπρόντι, Γουίνι Χάρλοου, Λίντα Εβαντζέλιστα και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, στην πρώτη της δημόσια παρουσία στο κόκκινο χαλί μετά τον γάμο της με τον μεγιστάνα Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) τον περασμένο Ιούνιο, φορώντας μία εκρού δημιουργία του οίκου Schiaparelli.