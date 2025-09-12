Lifestyle

Έλαμψε η Μάργκοτ Ρόμπι στο Λονδίνο με αποκαλυπτικό φόρεμα Armani στην πρεμιέρα της νέας ταινίας της

Έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου της, η Αυστραλή ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με μια τολμηρή εμφάνιση που μάγεψε κοινό και Τύπο
Η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λονδίνο
Η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λονδίνο / REUTERS / Maja Smiejkowska

Η Μάργκοτ Ρόμπι έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας στο Λονδίνο, στο πλευρό του Κόλιν Φάρελ. Η 35χρονη σταρ εμφανίστηκε με ένα εκθαμβωτικό φόρεμα, δημιουργία του οίκου Armani Privé, από τη συλλογή υψηλής ραπτικής άνοιξη – καλοκαίρι 2025.

Διάφανο, περίτεχνα κεντημένο με κρύσταλλα και παγιέτες και με βαθύ άνοιγμα στην πλάτη, το φόρεμα ανέδειξε τη σιλουέτα της Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας της με τον Κόλιν Φάρελ, κερδίζοντας αποθεωτικά σχόλια μόλις έναν χρόνο μετά τη γέννηση του γιου της.

Τα βρετανικά και διεθνή μέσα έσπευσαν να την αποθεώσουν, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή της «μαγνητική» και «εκθαμβωτική». Οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να απαθανατίζουν τη στιγμή που περπατούσε στο κόκκινο χαλί, επιβεβαιώνοντας το στάτους της ως fashion icon αλλά και κινηματογραφικού αστέρα.

 

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στο Λονδίνο
CΗ Μάργκοτ Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ στην πρεμιέρα της ταινίας τους στο Λονδίνο / REUTERS / Maja Smiejkowska
Η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λονδίνο
Η Μάργκοτ Ρόμπι στην πρεμιέρα της ταινίας της στο Λονδίνο / REUTERS / Maja Smiejkowska

Η νέα ταινία της, A Big Bold Beautiful Journey, αφηγείται την ιστορία της Σάρα (Ρόμπι) και του Ντέιβιντ (Φάρελ), δύο αγνώστων που γνωρίζονται στον γάμο ενός κοινού φίλου και σύντομα παρασύρονται σε μια φανταστική περιπέτεια, ζώντας ξανά μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα του παρελθόντος τους. Η Sony Pictures είχε παρουσιάσει το πρώτο τρέιλερ τον Ιούνιο, ενώ η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

