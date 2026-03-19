Ελεάνα Παπαϊωάννου και Δημήτρης Βεργίνης ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν ξανά γονείς με ένα γλυκό βίντεο

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ελεάνα Παπαϊωάννου και ο Δημήτρης Βεργίνης, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το δεύτερο παιδάκι τους.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η δημοφιλής τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας ένα πρωτότυπο βίντεο στο Instagram. Η Ελεάνα Παπαϊάννου ανέβασε ένα βίντεο με την κόρη της να φτιάχνει μία ζωγραφιά – πλακάτ και να αποκαλύπτει τα ευχάριστα νέα.

«Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή», ανέφερε στη ζωγραφιά της μικρής. Το βίντεο ανέβασε και στα stories του ο μπασκετμπολίστας σύζυγός της, Δημήτρης Βεργίνης.

«Είναι κάποιες χαρές που απλά έρχονται…. εκεί που δεν τις περιμένεις…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή τραγουδίστρια και δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με την κορούλα της, που θα γίνει μεγάλη αδελφή.

View this post on Instagram A post shared by Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

«Όταν έμεινα έγκυος, άκουσα απίστευτα πράγματα. Μου έλεγαν ότι κάνω λάθος, ότι τελείωσα. Πολλοί δε, εξαφανίστηκαν, λες και είχα κάτι κολλητικό.

Ένα πολύ μεγάλο όνομα του χώρου, όταν είχα πάει να τον δω στο μαγαζί που εμφανιζόταν, ούσα 8 μηνών έγκυος, και τον επισκέφθηκα στο καμαρίνι του, μου είπε: δεν έπρεπε να μείνεις έγκυος, έκανες τεράστιο λάθος», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν για την πρώτη της εγκυμοσύνη η Ελεάνα Παπαϊωάννου.