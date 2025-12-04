Έλενα Κρεμλίδου: «Όταν έλαβα την πρώτη απειλή η ντροπή με έκανε να θέλω να “φύγω” από τη ζωή»

Για την υπόθεση του revenge porn μίλησε για ακόμα μία φορά η Έλενα Κρεμλίδου και περιέγραψε πώς ένιωσε τις πρώτες στιγμές όταν έλαβε την πρώτη απειλή από τον εκβιαστή της και τη γυμνή φωτογραφία της.

Η νεαρή influencer ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στο κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά και παραδέχτηκε δημοσίως ότι η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν να βάλει τέλος στη ζωή της, εξαιτίας της απίστευτης ντροπής που ένιωσε. Παράλληλα, η Έλενα Κρεμλίδου τόνισε ότι έχει προβεί σε πολλές μηνύσεις, καθώς ήρθε στο φως και άλλο υλικό από το παρελθόν της.

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου. Την είχαν στείλει από κινητό σε κινητό. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου την πήρε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Μου στέλνει αυτή τη φωτογραφία λοιπόν και μου λέει “είσαι πολύ ωραία εδώ ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού”. Ήταν ένας άνθρωπος δεν ήξερα και ήταν κιόλας fake προφίλ, οπότε δεν είχε καν στοιχεία.

Δεν μπορώ να ξεχάσω το πώς αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή. Η ντροπή που μέχρι και σήμερα νιώθω και παλεύει για την ντροπή και των υπόλοιπων κοριτσιών. Γι’ αυτό μιλάω συνέχεια για την ντροπή και γι’ αυτό το έγραψα και στην μπλούζα μου έξω από τα δικαστήρια, γιατί η ντροπή ήτανε αυτό που με έκανε επιτόπου να αισθανθώ ότι θέλω να “φύγω” από αυτή τη ζωή.

Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Ήθελα να “φύγω” όπως ήμουνα. Θυμάμαι ακριβώς και που στεκόμουνα στο σαλόνι μου, στην κουζίνα μου, όταν έλαβα την πρώτη απειλή, γιατί επιτόπου νιώθεις ντροπή για όλο σου το είναι, και λόγω πατριαρχίας η ντροπή είναι στη γυναίκα που κάνει σεξ, δεν είναι – συνήθως – στον άντρα.

Οπότε η ντροπή ότι από αύριο αυτό θα κυκλοφορήσει παντού, όλοι θα το έχουνε δει, θα έχουνε δει εμένα γυμνή, όπως δεν επέτρεψα σε κανέναν να με δει πέρα από τους συντρόφους μου, οπότε ένιωσα ότι θέλω να φύγω να μην το ζήσω όλο αυτό. Ήτανε δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω τι με κράτησε, ο Θεός; Δεν ξέρω τι με κράτησε.

Ουσιαστικά εγώ ήμουν τυχερή, είχα υποστήριξη από όλο μου το σύστημα. Γι’ αυτό κατευθείαν κινήθηκα: πήγα στη Δίωξη, έκανα μηνύσεις. Από το ’18 μέχρι το ’20 έκανα διαφορετικές μηνύσεις, γιατί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και ήρθε κι άλλο υλικό από το παρελθόν μου.

Όποιος βρέθηκε, στραφήκαμε νομικά εναντίον του. Έχουμε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Μετά την αλλαγή του νόμου το 2021 από πλημμέλημα σε κακούργημα, ήταν πολύ θετική εξέλιξη για πολλά κορίτσια», δήλωσε ακόμα η Έλενα Κρεμλίδου.