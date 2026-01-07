Έλενα Κρεμλίδου: Το ταξίδι με φίλη της στις ΗΠΑ μέσα από εικόνες – Οι πόζες της influencer

Η Έλενα Κρεμλίδου ταξίδεψε στις ΗΠΑ και ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, τόσο από το Λος Άντζελες όσο και από στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Η influencer, που το 2025 απασχόλησε έντονα μετά την καταγγελία της για υπόθεση revenge porn, έδειχνε χαρούμενη και ανανεωμένη στο ταξίδι της.

Η Έλενα Κρεμλίδου είχε μαζί της σε αυτό το ταξίδι, μια καλή φίλη της. Πρώτος σταθμός ήταν το Λος Άντζελες και στη συνέχεια το Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Η ίδια αισιοδοξεί ότι το 2026 θα είναι καλύτερο σε όλα από τη χρονιά που πέρασε.

Στην πρώτη φωτογραφία η ίδια ποζάρει με φόντο ένα αμερικανικό ρετρό ρεστοράν, ενώ στις υπόλοιπες βλέπουμε από μαγευτικά τοπία της πόλης, μέχρι πιάτα που γεύτηκε και έναν κατάλογο με cool πράγματα που θα μπορούσε να κάνει στο Σαν Ντιέγκο. Σε άλλη φωτογραφία ποζάρει με μια φίλη της.

«Όσο πιο μακριά πηγαίνω, τόσο πιο κοντά βρίσκομαι στον εαυτό μου» ήταν το μήνυμα που συνόδευε τις εικόνες που δημοσιοποίησε η Έλενα Κρεμλίδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elena Mariposa Kremlidou (@elena_mariposa)

Με προηγούμενη ανάρτησή της η Έλενα Κρεμλίδου γνωστοποίησε και το πέρασμα που έκανε από το Λος Άντζελες.

Πριν από λίγες ημέρες, η Έλενα Κρεμλίδου βρέθηκε αντιμέτωπη στο δικαστήριο με τον αστυνομικό που διέρρευσε στο διαδίκτυο φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές της. Ο συγκεκριμένος άνδρας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή και καλείται να πληρώσει επίσης 5.000 ευρώ πρόστιμο, χωρίς ελαφρυντικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», η γνωστή Instagrammer και πρώην παίκτρια του Survivor, μέσω του δικηγόρου της, κατέθεσε αγωγή 50.000 ευρώ εναντίον του αστυνομικού για ηθική βλάβη. Το ποσό αυτό, η Έλενα Κρεμλίδου έχει αποφασίσει να το διαθέσει σε ένα σωματείο στην Πάτρα για κακοποιημένες γυναίκες.