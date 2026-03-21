Έλενα Παπαρίζου: Δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα

Η ανάρτηση της τραγουδίστρια στο Instagram αποσαφηνίζει τι συμβαίνει με την υγεία της
Έλενα Παπαρίζου
Η Έλενα Παπαρίζου

Μία ανάρτηση έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου (21.03.2026) η Έλενα Παπαρίζου, θέλοντας να ρίξει… φως σχετικά με το συμβαίνει με την υγεία της.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Instagram η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, δε βρίσκεται στο νοσοκομείο, ωστόσο έπαθε ένα αλλεργικό σοκ και ύστερα ένα μεγάλο κρυολόγημα που την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα. Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου
Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ο παρουσιαστής, η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο.

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την Έλενα Παπαρίζου.

Lifestyle
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
99
79
74
70
