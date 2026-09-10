Έλενα Παπαρίζου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έχω μάτια δακρυσμένα για σένα»

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν μία στενή φιλική σχέση που κρατούσε πολλά χρόνια και τα τελευταία δύο, οι δημοφιλείς καλλιτέχνες μοιράζοντας και το ίδιο πλατό καθώς ήταν coaches στο «The Voice».

Η γνωστή τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση την Πέμπτη (10.09.2026) με ένα βίντεο από το «The Voice» και μίλησε δημοσίως για τις αρετές του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως έγραψε η Έλενα Παπαρίζου θρηνεί και κλαίει για τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου της φίλου.

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«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…

Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

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Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν.

Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα…

Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στην ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη.