Lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της Heaven μετά τον θάνατό του – «Ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές»

Στην εν λόγω εταιρεία είχε κυκλοφορήσει πολλά τραγούδια, όπως «Φοβερή», «Gucci Φόρεμα», «Δύσκολα Φεγγάρια»
Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης για 15 ολόκληρα χρόνια ανήκει στο δυναμικό της Heaven και μάλιστα κυκλοφόρησε πολλές μεγάλες επιτυχίες από την εν λόγω δισκογραφική εταιρεία.

Την Πέμπτη (10.09.2026), μία ημέρα μετά τον ξαφνικό θάνατο του γνωστού τραγουδιστή η Heaven έστειλε επίσημη ανακοίνωση και έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Η Heaven Music αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Γιώργο Μαζωνάκη, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιραστήκαμε πολλά χρόνια μουσικής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος είχε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Heaven Music. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας, ζήσαμε μαζί σημαντικές στιγμές και κυκλοφορήσαμε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, έγιναν μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων και θα συνεχίσουν να ακούγονται και να μας τον θυμίζουν.

Θα θυμόμαστε πάντα τη μοναδική φωνή του, την ιδιαίτερη προσωπικότητά του και, πάνω απ’ όλα, τον δικό του, αληθινό τρόπο να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.

Αποχαιρετούμε τον Γιώργο με αγάπη και ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στη Heaven από το 2001 έως το 2015 και είχε κυκλοφορήσει πολλά τραγούδια, όπως «Φοβερή», «Gucci Φόρεμα», «Δύσκολα Φεγγάρια».

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συνεργάτες του και όλους όσοι τον αγάπησαν», ανέφερε η ανακοίνωση της Heaven.

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