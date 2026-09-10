Ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα» σε συναυλία του

Μερικές ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε μία προγραμματισμένη συναυλία στην Κύπρο.

Ο γνωστός ερμηνευτής, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του διάσημου καλλιτέχνη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τετάρτη (09.09.2026) και να του πει με τον δικό του τρόπο το στερνό «αντίο», αποφάσισε να πει επί σκηνής ένα από τα πιο αγαπημένα του κομμάτια. Ο Γιάννης Κότσιρας ερμήνευσε, λοιπόν, το «Ανήκω σε μένα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Η συναυλία του Γιάννη Κότσιρα ήταν επετειακή για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία και δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λακατάμιας στη Λευκωσία της Κύπρου, λίγες μόλις ώρες μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Τάσος Τρύφωνος ήταν εκεί και βιντεοσκόπησε τον Γιάννη Κότσιρα την ώρα που ερμήνευσε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα».

«Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη στην αποψινή του συναυλία στη Λευκωσία», έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Γιάννης Κότσιρας.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε την Τετάρτη από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια, η γιατρός που ξεκίνησε τη μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε λεπτομερή κατάθεση για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, εκείνη πρότεινε στον τραγουδιστή την εν λόγω ιατρική πράξη, διότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει των προγραμματισμένων συναυλιών του.