Έλενα Παπαρίζου: Η ξαφνική ακύρωση εμφάνισής της και τα ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας της

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει κάποιες μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο γιατί είχε πάθει υπερκόπωση
Τον τελευταίο καιρό η κατάσταση της υγείας της Έλενας Παπαρίζου έχει απασχολήσει τα μέσα, αφού εκείνη είχα αναγκαστεί κιόλας πριν λίγο καιρό να χάσει κάποια γυρίσματα του διαγωνισμού «The Voice of Greece». Την περασμένη Τετάρτη 18 Μαρτίου, ακυρώθηκε και η εμφάνισή της με τον Τάκη Ζαχαράτο όπως ανακοίνωσε το νυχτερινό κέντρο NOX, με την εκπομπή «Το Πρωινό» να αποκαλύπτει ότι ήταν εξαιτίας μίας έντονης αδιαθεσίας της.

Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου έγραφε χαρακτηριστικά: «Αγαπητοί πελάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προγραμματισμένη για σήμερα παράσταση “The velvet night” στο NOX με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου, δεν θα πραγματοποιηθεί και αναβάλλεται. Ζητούμε την κατανόηση σας για την αλλαγή αυτή και σας ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή σας. Σύντομα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση σχετικά με τον επαναπρογραμματισμό της παράστασης. Για οποιαδήποτε μεταβολή η διευθέτηση σχετικά με τα εισιτήρια σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο λόγος που οδήγησε σε αναβολή της συγκεκριμένης εμφάνισης των δύο καλλιτεχνών ήταν η έντονη αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου από ενοχλήσεις.

«Ψάξαμε να δούμε τι έχει συμβεί, μάθαμε λοιπόν ότι από την προηγούμενη ημέρα η Έλενα Παπαρίζου ένιωθε κάποιες ενοχλήσεις και την Τετάρτη που πήγε στο μαγαζί ουσιαστικά δεν μπόρεσε να τραγουδήσει, να βγάλει το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Παπαρίζου τον Δεκέμβριο, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν, είχε μείνει αρκετές μέρες σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, είχε πάθει υπερκόπωση, το είχε πει η ίδια όταν βγήκε από το νοσοκομείο, και τώρα μέσα σε δυόμιση-τρεις μήνες έρχεται νέο περιστατικό.

«Δεν ξέρουμε περισσότερα, δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει πάει σε νοσοκομείο, αν έχει πάει κάποιος γιατρός να την επισκεφτεί» σημείωσε ο δημοσιογράφος.

Όπως έγινε γνωστό τότε, η τραγουδίστρια είχε αισθανθεί έντονους πόνους στο στομάχι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Voice και σε συνδυασμό με πιθανή υπερκόπωση, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε συγκεκριμένες εξετάσεις.

