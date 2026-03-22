Έλενα Παπαρίζου: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε ξανά ότι είναι στο νοσοκομείο – «Επιμένω στο ρεπορτάζ»

Μία περιπέτεια υγείας φαίνεται να ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Έλενα Παπαρίζου, η οποία την Τετάρτη (18.03.2026) ακύρωσε την εμφάνισή της με τον Τάκη Ζαχαράτο στο Nox. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το Σάββατο (21.03.2026) αποκάλυψε ότι η τραγουδίστρια είναι στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγο αργότερα εκείνη το διέψευσε.

Το πρωί της Κυριακής (22.03.2026) ο δημοσιογράφος του OPEN μέσω της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» ανέφερε ξανά ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι επιμένει στο ρεπορτάζ που παρουσίασε χθες. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε ότι καταλαβαίνει την τραγουδίστρια που μπορεί να μην επιθυμεί να επιβεβαιώσει το γεγονός.

«Όπου χθες εδώ λοιπόν, αυτή η εκπομπή, εγώ συγκεκριμένα, όχι αυτή η εκπομπή, θα το πάρω εντελώς πάνω μου γιατί εγώ το είπα, ως προσωπική αποκλειστική πληροφορία, ότι η Έλενα Παπαρίζου εδώ και κάποιες μέρες νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως είχε κάνει και πριν κάποιους μήνες, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας.

Λίγες ώρες μετά λοιπόν, η ίδια η Έλενα Παπαρίζου, η πρώτη της αντίδραση σε αυτή την, σε αυτό το ρεπορτάζ, ήταν να ανεβάσει ένα story στο Instagram, γράφοντας λοιπόν: “Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens”. Αυτή ήταν η αντίδραση της Έλενας Παπαρίζου.

Και η αντίδραση η δική μου ως ρεπόρτερ και ανθρώπου που είχε την πληροφορία, είναι να ευχηθώ καλή ανάρρωση στην Έλενα Παπαρίζου ακριβώς, αλλά θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες που έχω, τις οποίες δεν αμφισβητώ, ακριβώς σαν να σας λέω ότι τώρα μπροστά μου εδώ έχω δυο ποτήρια. Επομένως και εγώ επιμένω στο ρεπορτάζ και την πληροφορία που έχω.

Μπορώ να καταλάβω γιατί η ίδια ενδεχομένως να μη θέλει να επιβεβαιώσει ή να πει πράγματα, είναι προφανώς αναφέρεται στο δικαίωμά της, όπως και δικό μου να επιμένω στο ρεπορτάζ και την πληροφορία που έχω, να ευχηθώ λοιπόν καλή ανάρρωση και να κλείσουμε το θέμα εδώ», δήλωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την Κυριακή.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε αναφέρει για την Έλενα Παπαρίζου: «Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά».

Μερικές ώρες αργότερα η Έλενα Παπαρίζου είχε κάνει μία ανάρτηση στο Instagram στέλνοντας το δικό της μήνυμα στους θαυμαστές της.

