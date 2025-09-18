Lifestyle

Έλενα Τοπαλίδου: «Έχω κάνει 4,5 εκατομμύρια λάθη και θα κάνω άλλα 850 χιλιάδες»

Παράλληλα η πρώην σύζυγός του Νίκου Κουρή δήλωσε ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα στη ζωή της
Έλενα Τοπαλίδου
Η Έλενα Τοπαλίδου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στον τρόπο με τον οποίο και διαχειρίζεται πλέον τα νέα ξεκινήματα που κάνει στη ζωή της αναφέρθηκε η Έλενα Τοπαλίδου σε πρόσφατη συνέντευξή της. 

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε νέες τηλεοπτικές δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025). Μεταξύ άλλων η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε για τα λάθη που έχει κάνει.

«Πλέον δεν με αγχώνουν τα νέα ξεκινήματα. Μπορεί να είμαι σπίτι και να τα παίζω, βγαίνω όμως στον κόσμο και λέω “εντάξει, το ‘χεις”. Έχουμε μάθει να εξηγούμε πάρα πολλά για εμάς με μια ανάγκη οι άλλοι να μας εξυπηρετήσουν, να μας βοηθήσουν», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η ηθοποιός.

«Κάπως κατάλαβα ότι η απάντηση στον δρόμο μου και η λύση έρχεται τελικά από μένα. Είχα πάντα την ανάγκη να εξηγώ τον εαυτό μου. Εμπιστεύομαι τα πάντα. Το ένστικτο μου είναι ισχυρό, η λογική μου είναι ισχυρή και αν συγκινηθώ, συγκινήθηκα. Έχω κάνει 4,5 εκατομμύρια λάθη και θα κάνω άλλα 850 χιλιάδες. Δεν είναι κακή η συγγνώμη. Η προσωπική μου συγγνώμη είναι απέναντι στον γιο μου και σ’ εμένα», δήλωσε ακόμα η Έλενα Τοπαλίδου.

«Εννοείται ότι είναι το μυαλό μου είναι πολύ ανοιχτό σε σχέση με την περίπτωση μιας νέας ερωτικής συγκίνησης. Δεν το αποκλείω καθόλου, πιστεύω πως θα γίνω ερωτευμένη», πρόσθεσε, ακόμα, η Έλενα Τοπαλίδου στην κάμερα της καθημερινής πρωινής εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

Lifestyle
