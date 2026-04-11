Έλενα Χαραλαμπούδη – Αλέξανδρος Τσουβέλας για το «Τότε και Τώρα»: «Είναι γνωστό ότι θα συνεχίσουμε και την επόμενη σεζόν»

Η πρώτη τηλεοπτική σεζόν της επιτυχημένης σειράς του ΣΚΑΪ ολοκληρώθηκε με ένα πάρτι για τους συντελεστές και τους φίλους του «Τότε και Τώρα». Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησαν στην κάμερα των «Δεκατιανών» για την αγάπη που έδειξε το κοινό στην προσπάθειά τους.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ολοκληρώσαμε ένα κομμάτι του ταξιδιού του «Τότε και Τώρα». Η αλήθεια είναι ότι είναι γνωστό ότι θα συνεχίσουμε και δεύτερη σεζόν. Απολαύσαμε τη διαδρομή. Έχουμε δρόμο ακόμα: γέλια, νεύρα, bloopers», δήλωσε ο γνωστός κωμικός, Αλέξανδρος Τσουβέλας, πριν την Έλενα Χαραλαμπούδη.

«Πολλή χαρά, πολλή συγκίνηση, ανακούφιση που άρεσε στον κόσμο, που το αγκάλιασε, που αγαπηθήκαμε κι εμείς. Γνωρίσαμε κι άλλους ανθρώπους κι άλλους ηθοποιούς μέσα από αυτή τη διαδικασία», ανέφερε από την πλευρά της η ηθοποιός.

«Οδηγάω κανονικά τη νταλίκα στο γύρισμα. Η Έλενα είναι έτοιμη για νευρικό κλονισμό, γιατί είχαμε ένα Στοπ που έπρεπε να πάω να γυρίσω και δεν το είδα εγώ και πήγα ευθεία. Έμπαινα για Κιούρκα κανονικά! Και έλεγε η Έλενα «Σταμάτα!». «Έλα ρε Σούλα», λέω εγώ. Η Έλενα είμαι, μου λέει, δεν είμαι η Σούλα», περιέγραψε με χιούμορ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην κάμερα του