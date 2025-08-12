Έλενα Χαραλαμπούδη: «Μία κυρία μπήκε απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου και μου φώναζε “Σ’ αγαπώ”»

Απολαυστική ήταν για ακόμη μια φορά η «5 minute mum», κατά κόσμον Έλενα Χαραλαμπούδη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού».

Η Έλενα Χαραλαμπούδη μίλησε για το project που ετοιμάζει με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και έρχεται στον ΣΚΑΙ αλλά και για το πώς βιώνει την επιτυχία.

«Στο δρόμο βιώνω κάτι φοβερό, σταματούν γυναίκες και άντρες με το αυτοκίνητο. Μία κυρία μπήκε απ’ το παράθυρο του αυτοκινήτου και μου φώναζε “Σ’ αγαπώ”» είπε.

Συμπλήρωσε, δε, πως πολλές της φωνάζουν «μιλφάρες» από το αυτοκίνητο, όπως κι εκείνη φωνάζει στα σκετς της. «Δεν θυμάμαι τα αρνητικά σχόλια, τα βλέπω με την ίδια οπτική όπως τα θετικά», ανέφερε.

Σχετικά με το project με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα είπε: «Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο κοντά στο μέσο που λέγεται τηλεόραση, χωρίς να αλλοιωθεί αυτό που κάνουμε στο YouTube».

«Μου έχουν γίνει προτάσεις να βρίσκομαι σε πάνελ τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν μπαίνω σε καλούπι, θα έκανα κακό σε μια τέτοια ομάδα, λέω ό,τι σκέφτομαι και έχω άναρχο λόγο».