Έλενα Χαραλαμπούδη: Ο σύζυγός μου είναι καλός, φοβερός μπαμπάς και πολύ σέξι άντρας

Η Έλενα Χαραλαμπούδη έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Λάζαρο.

Η γνωστή κωμικός μίλησε και για την κόρη που έχει αποκτήσει από τον γάμο της, αποκαλύπτοντας ότι έχει συμβεί να πέσει θύμα bullying. Επίσης, η Έλενα Χαραλαμπούδη αποκάλυψε ότι της έχουν ζητήσει φωτογραφίες των ποδιών της κάποιο θαυμαστές της, ενώ ταυτόχρονα έκανε και on air φάρσα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

«Η μαμά μου όταν αποφάσισα να είμαι με τον Λάζαρο και έμεινα έγκυος μου είπε “είσαι σίγουρη;”. Άλλες θα χαιρόντουσαν “α, το παιδί μου βρήκε έναν άνθρωπο”, να φύγει από το άγχος», είπε αρχικά, ενώ πρόσθεσε: «Αλλά τώρα είναι η καλύτερη φίλη. Πιο πολύ μιλάει η μαμά μου με τον Λάζαρο παρά με μένα. Αν χωρίσουμε, στο δικαστήριο θα πάει υπέρ του. Αυτό έχω πει. 100%. Όλοι οι φίλοι μου, και οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου θα είναι με τη μεριά του Λάζαρου, είμαι σίγουρη».

«Είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ διαφορετικός, φοβερός μπαμπάς και πολύ σέξι άντρας. Είναι 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά είναι σαν να είναι μικρότερος. Είναι υπέροχος», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον σύζυγό της, Λάζαρο.

Παράλληλα, η Έλενα Χαραλαμπούδη αναφέρθηκε στον σχολικό εκφοβισμό που έχει υποστεί η κόρη της, αναφέροντας: «Τα έχω αντιμετωπίσει ήδη. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω με τη μεγαλύτερη διακριτικότητα και να μην τρομάξω, να μην αγχωθώ, να μην το μεταφέρω αυτό το άγχος στο παιδί, να είμαι απόλυτα ψύχραιμη. Το κατάφερα σε ένα βαθμό».

«Δεν γίνεται να είσαι πάντα εκεί να προστατεύεις το παιδί σου. Πρέπει να του μάθεις να προστατεύεται απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Όχι να τις αποφεύγει. Δηλαδή η λύση δεν είναι να αλλάξει τάξη το παιδί, να αλλάξει σχολικό, να αλλάξει σχολείο, να αλλάξει γειτονιά. Δεν είναι η λύση. Γιατί αν βρεθείς σ’ ένα χώρο αύριο μεθαύριο επαγγελματικό που θα υποστείς bullying, δεν μπορείς να αλλάζεις ας πούμε συνέχεια δουλειά, για παράδειγμα.

Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μάθουμε οι γονείς μας και να το επικοινωνούμε και με τον γονιό που έχει τον bully. Και επίσης, νομίζω το το πιο δύσκολο, που πολλές φορές δεν το λέμε, είναι να έχεις γεννήσει και να έχεις δημιουργήσει έναν bully. Νομίζω ότι όλοι λέμε για τους γονείς “και τι να κάνετε αν τα παιδιά σας υποστούν bullying”, αν υποστούν σχολικό εκφοβισμό ή οτιδήποτε εκφοβισμό στη ζωή τους… Δεν μιλάμε για το τι να κάνεις αν το παιδί σου αποδειχτεί ότι απειλεί κάποιο άλλο παιδάκι», ξεκαθάρισε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Το πιο τρομακτικό είναι που μου ζητάνε φωτογραφίες απ’ τα πόδια μου. Ποδολάγνοι», παραδέχτηκε σε σχετική ερώτηση.

Η φάρσα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα

Παράλληλα, οι οικοδέσποινες της εκπομπής ζήτησαν από την καλεσμένη τους να τηλεφωνήσει στον συνεργάτη της στη σειρά «Τότε και τώρα» του ΣΚΑΪ, Αλέξανδρο Τσουβέλα και να του κάνει φάρσα!

«Θα πάρεις τον Τσουβέλα τηλέφωνο και θα του πεις: “Έλα χρυσό μου, τι κάνεις, πώς είσαι; Εδώ, από μια εκπομπή που έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη, μoυ ‘ρθε μια ιδέα. Να κάνουμε μια παράσταση, να είμαστε όλη την ώρα ντυμένες γοργόνες, αλλά χρειάζεται να έχει ενυδρείο μέσα στο θέατρο. Δεν ξέρω πώς, βρες τη λύση”», της είπαν κι εκείνη συμφώνησε αμέσως.

Έτσι, η Έλενα Χαραλαμπούδη τηλεφώνησε στον Αλέξανδρο Τσουβέλα και του είπε: «Λοιπόν, άκου. Έχω μια φοβερή ιδέα. Λοιπόν λέω, μετά αφού τελειώσουμε το τώρα, το “Τότε και τώρα” να κάνουμε μία παράσταση εμείς οι δύο και να είμαστε όμως κάτι θεματικό, να κάνουμε στην παράσταση να είμαστε ντυμένες γοργόνες».

«Γιατί; Τι; Έχεις πάρει κάποια χάπια στη Θεσσαλονίκη που δεν μας το λες;», απάντησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Και να έχει και ενυδρείο μέσα. Φαντάσου σε, φαντάσου σε…», του απάντησε ακάθεκτη η Έλενα Χαραλαμπούδη.

Η πλάκα συνεχίστηκε και στο τέλος η ηθοποιός αποκάλυψε στον συνεργάτη της την αλήθεια, λέγοντάς του: «Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ! Λοιπόν, σ’ αγαπώ, άκου Αλέξανδρε, έχεις πάρα πολύ χιούμορ στη ζωή σου, γι’ αυτό σ’ αγαπώ και γι’ αυτό έχουμε ταιριάξει. Είμαι στις “Rainbow Mermaids” και είσαι σε ανοιχτή ακρόαση και σου κάναμε φάρσα. Είμαι στις “Rainbow Mermaids” στη Θεσσαλονίκη και σε περιμένουνε».