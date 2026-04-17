Έλενα Χριστοπούλου: «Αποσύρθηκα εγώ για να μην φαγωθώ και για να μην φαγωθούμε»

Την Έλενα Χριστοπούλου υποδέχθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, τη νύχτα της Παρασκευής (17.04.2026), στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». μεταξύ άλλων, η γνωστή μάνατζερ μοντέλων μίλησε για την τηλεοπτική της διαδρομή μέχρι σήμερα εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους και θα επαναλάμβανε όλες τις συνεργασίες της.

Η Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να μην έκανα ξανά εκπομπή που συμμετείχα, θα τις έκανα.

Όλα θα τα έκανα πάλι γιατί έχω περάσει παντού ωραία. Και στο “Ελλάδα έχεις ταλέντο” με τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Κρυσταλλία έχουμε περάσει φανταστικά και στο GNTM έχω περάσει φανταστικά».

Και συμπλήρωσε: «Στο GNTM εγώ δεν τρωγόμουν με κανέναν δυο χρόνια. Δυο χρόνια έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μετά, για να μην φαγωθώ και για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα».

«Και ήρθα για να κάνω το My Style Rocks. Οπότε όλες οι εμπειρίες είναι πολύ ωραίες τηλεοπτικά. Δεν έχω δηλαδή μανούρες και, αν υπάρχει μανούρα, δεν με ενδιαφέρει να μπω μέσα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Έλενα Χριστοπούλου στο late night του Φάνη Λαμπρόπουλου.