Ελένη Φιλίνη: «Είχα τεράστια αδυναμία και στους δύο γονείς μου – Τον πατέρα μου δεν τον έζησα όσο ήθελα»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Ελένη Φιλίνη στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη και μεταξύ άλλων μίλησε για προσωπικά της θέματα και την τεράστια δυσκολία που αντιμετώπισε για να καταφέρει να ξεπεράσει τον θάνατο των γονιών της.

Η γνωστή ηθοποιός, Ελένη Φιλίνη μίλησε στην συνέντευξή της, μεταξύ άλλων, και για την απώλεια των γονιών της και εκμυστηρεύτηκε ότι δεν κατάφερε να περάσει τόσο χρόνο όσο ήθελε με τον πατέρα της ενώ ο θάνατος της μητέρας της ήταν ακόμα πιο δύσκολα διαχειρίσιμος.

Έχουν φύγει από τη ζωή και οι δύο γονείς σου. Πώς κατάφερες να ξεπεράσεις την απώλειά τους;

Όσο περίεργο και να ακουστεί, μου πήρε μια πενταετία και στον έναν και στον άλλο. Είχα τεράστια αδυναμία και στους δύο γονείς μου. Τον πατέρα μου δεν τον έζησα όσο ήθελα. Έφυγε από τη ζωή το 1987. Έλειπε από την Ελλάδα πολλά χρόνια. Είχε πάει να δουλέψει στον Παναμά, όπου ζούσε ο αδελφός του.

Ο πατέρας μου είχε επιχειρήσεις εστίασης στην Κόρινθο, όπου γεννήθηκα, αλλά αντιμετώπισε μια οικονομική καταστροφή και μετακομίσαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 5 χρόνων. Πάλεψε τρία-τέσσερα χρόνια για να ορθοποδήσει, αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι έφυγε.

Μας έστελνε χρήματα κάθε μήνα. To 1981, που μόλις είχα ξεκινήσει στο θέατρο, επέστρεψε στην Αθήνα για τρία χρόνια. Βλέποντας όμως τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα, μου είχε πει ότι θα πήγαινε να δουλέψει ξανά στον Παναμά, για να μπορέσει να μου πάρει θέατρο. «Να μην έχεις ανάγκη κανέναν» μου είχε πει χαρακτηριστικά. Έτσι, το 1984 έφυγε πάλι. Αλλά αρρώστησε.

Τα Χριστούγεννα του 1986 επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα και λίγους μήνες μετά τον έχασα.

Η μητέρα μου πέθανε το 2010. Δεν περνάει μέρα που να μην κοιτάξω τη φωτογραφία της και να της μιλήσω. Όταν «έφυγε» έκλαιγα κάθε μέρα για έναν χρόνο. Στον πατέρα μου, ήμουν πιο μικρή, ήταν η πρώτη απώλεια. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τον πόνο με τον δικό του τρόπο. Αλλά όσα σε πονάνε πολύ σε δυναμώνουν και περισσότερο.