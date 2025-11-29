Ελένη Φουρέιρα: «Ο Αλμπέρτο Μποτία ήταν ο πρώτος που μίλησα ερωτικά στο Instagram»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ελένη Φουρέιρα και μίλησε τόσο για την επιτυχημένη καριέρα της στο τραγούδι όσο και για τον άντρα της ζωής της, Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή.

Η διάσημη τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το μεσημέρι του Σαββάτου (29.11.2025) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αποκάλυψε τα πάντα στη Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα εξομολογήθηκε ότι ο Αλμπέρτο Μποτία ήταν ο πρώτος άντρας που μίλησε ερωτικά στο Instagram, ενώ αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ’ αρέσει να επαναπαύομαι. Κάπως μου αρέσει να εξελίσσομαι. Βαριέμαι κι εγώ η ίδια τον εαυτό μου, δηλαδή το νιώθω ότι κάνω κάτι φέτος, το οποίο είναι σε αυτό το στυλ. Του χρόνου λέω, πάλιωσε αυτό, πρέπει να πάμε αλλού. Ή ρεπερτοριακά, σκέφτομαι πάντα τι θα ήθελε το δικό μου κοινό να ακούσει ή πώς θα μπορούσα να εξελίξω αυτό που είμαι, γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω και πάρα πολύ», είπε αρχικά για την επιτυχία της.

«Δουλειά, εξέλιξη, θέλει εξέλιξη. Να ακούς και το ένστικτό σου, γιατί πολλές φορές μπορεί να νιώθεις ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά αν το ένστικτό σου λέει όχι. Εγώ πολλές φορές την έχω πατήσει, αλλά όσες φορές έχω ακούσει το ένστικτό μου, δεν πέφτω έξω. Νιώθω ότι πρέπει να πάω προς τα εκεί τώρα. Νιώθω ότι κούρασε αυτό, ή νιώθω ότι τώρα πρέπει να δώσεις κάτι άλλο. Έχω πολύ έντονο ένστικτο. Και πολλές φορές λέω, κοίτα που δεν άκουσα το ένστικτό μου. Έπρεπε να μην το έχω κάνει. Αλλά εντάξει, είναι, είναι ωραία η δουλειά που κάνουμε. Είναι αναζωογονητική. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτή την ικανότητα να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί πραγματικά παίρνω ζωή από αυτή τη δουλειά. Είναι φοβερό, είναι φοβερό πράγμα να να είσαι καλλιτέχνης, να σε αγαπάει ο κόσμος, να σε ακούει, να σε στηρίζει», δήλωσε ακόμα.

«Μ’ αρέσει τόσο πολύ η σκηνή που οτιδήποτε άλλο έξω απ’ τη σκηνή, δεν θα με δεις με πολύ όρεξη να το κάνω. Δηλαδή αν βλέπεις αυτό το πράγμα στη σκηνή με τόση ενέργεια, είναι η ζωή μου εκεί. Δεν δεν νιώθω καθόλου ανασφάλεια.

Τώρα που ο μικρός ξεκίνησε σχολείο και είναι συνέχεια άρρωστος. Κάπως ό,τι έχει το παίρνω εγώ, εγώ είμαι η πρώτη που το κολλάω. Οπότε, εγώ θα σου πω να ναι καλά η κορτιζόνη. Το λέω το λέω αστεία γιατί πραγματικά αν δεν θα μπορούσαμε τίποτα όσες φορές αρρωσταίνω και έχω αρρωστήσει αυτό τον καιρό, να μπω να τραγουδήσω. Αλλά κάπως με ένα μαγικό τρόπο όταν ανεβαίνεις στη σκηνή, ρε παιδί μου, τα ξεχνάς. Και στο τέλος τελειώνω και μου λένε, έλα μωρέ, που ήσουν άρρωστη. Λέω “παιδιά, πραγματικά έχω πυρετό”. Αλλά η αδρεναλίνη και όλη αυτή η ένταση που έχει η σκηνή, τα ξεχνάς όλα. Εγώ πάντα αυτό μου συμβαίνει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Ελένη Φουρέιρα.

Ελένη Φουρέιρα: «Ο Αλμπέρτο Μποτία ήταν ο πιο όμορφος άντρας που έχω δει στη ζωή μου»

«Ο Αλμπέρτο είναι ένας υπέροχος, διακριτικός άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν οι μικροπρέπειες. Ήταν μια επιλογή ζωής. Ο Αλμπέρτο είναι απίστευτος μπαμπάς, νιώθω και άβολα να μιλάω για εκείνον. Δεν τον νοιάζει καθόλου το πόσο σέξι θα βγω ή πώς στο βίντεο κλιπ ήμουν με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω», δήλωσε αμέσως μετά, μιλώντας για τον άντρα της ζωής της.

Επίσης η Ελένη Φουρέιρα θυμήθηκε την πρώτη φορά που συνάντησε τον Αλμπέρτο Μποτία και πώς έγινε η ερωτική προσέγγιση εκ μέρους του.

«Τον είδα το 16. Εκεί κάπου το Νοέμβρη δούλευα στη Φαντασία με τον Αργυρό και τραγουδούσα στη σκηνή όπως πάντα. Και γενικά όταν είμαι στη σκηνή δεν πολύ κοιτάω. Κάνω ότι κοιτάω, κάνω κάτι τέτοια, ξέρεις είναι της στιγμής, αλλά δεν βλέπω, βλέπω ποιος είναι ακριβώς από κάτω και ειδικά με τα φώτα είναι πολύ δύσκολο να το δεις. Βεβαίως. Και έχει πάει ο Παντελής Τουτουντζής, τον έχει δει μέσα στον κόσμο και έχει πάει δίπλα του πολύ περίεργα. Κοιτάω και βλέπω τον πιο όμορφο άντρα που έχω δει στη ζωή μου. Βλέπω έναν κούκλο και λέω “καλέ, ποιος είναι αυτός;”. Δεν ήξερα καν ότι ποδοσφαιριστής», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Έφυγε. Πήγα κι εγώ σπίτι μου και την άλλη μέρα μου είχε στείλει μήνυμα. Ξέρεις, επειδή δεν βλέπω τα μηνύματα από ανθρώπους που δεν ακολουθώ, κάπως το ένστικτό μου μου είπε “μπες στα αιτήματα”. Και μπήκα την άλλη μέρα και μου είχε στείλει μήνυμα. Μπαίνω και βλέπω Αλμπέρτο Μποτία. Λέω “πώς γίνεται τόσο όμορφος και να είναι ποδοσφαιριστής;”. Μου έστειλε μήνυμα “ήσουν πολύ καλή” και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μίλησα με κάποιον από το Instagram ερωτικά. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ, δεν το έχω κάνει ποτέ. Και ήταν η πρώτη και η τελευταία», εξομολογήθηκε ακόμα.

Η εξομολόγηση για τον γιο της

«Όταν γεννήθηκε, είχα μια ελπίδα να τα πάρει όλα απ’ τον μπαμπά του. Το ήθελα ιδανικά. Θα ήθελα να του πάρει τα πάντα και ο Αλμπέρτο είναι τέλειος, είναι 2 μέτρα, είναι έχει ωραίες γωνίες, είναι κούκλος. Απλά ήθελα να πάρει τα μάτια του μπαμπά μου που είναι τιρκουάζ. Αλλά δεν πήρε τίποτα από όλα αυτά. Του έμοιαζε λίγο στην αρχή. Όσο μεγαλώνει είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Μου μοιάζει πολύ. Έχει πάρει όμως το σώμα του μπαμπά του. Είναι αρκετά ψηλός, έχει έτσι τα ψηλά πόδια του μπαμπά του», δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα για τον γιο της, Ερμή.

«Εγώ τον βρίσκω κούκλο, το πιο όμορφο μωρό του κόσμου. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλό παιδί. Προσπαθούμε να μην τα δίνουμε όλα όλα. Πολλές φορές σκέφτομαι και λέω “κοίτα να δεις τώρα που ο Ερμής μεγαλώνει σε ένα ωραίο σπίτι, δεν του λείπει κάτι”. Το κάθε παιδί έχει την τις ανάγκες του. Πόσο με αγχώνει να μην το θεωρεί δεδομένο όλο αυτό. Πραγματικά με αγχώνει πάρα πολύ.

Προσπαθούμε να είναι ένα παιδί που θέλει μόνος του να τα κάνει, να τα προσπαθεί. Δεν θέλω να τα ‘χω όλα έτοιμα, αλλά δεν θέλω να του λείψει και κάτι. Είναι μια δύσκολη ισορροπία, αλλά είμαστε από πάνω του και οι δύο πάρα πολύ και ευχόμαστε να γίνει ένα καλό παιδί στην κοινωνία. Εμένα αυτό με νοιάζει. Ούτε με ενδιαφέρει να ‘ναι σούπερ επιτυχημένος σε οτιδήποτε. Να ‘ναι ένας υπέροχος άνθρωπος», πρόσθεσε η Ελένη Φουρέιρα.

Τέλος η τραγουδίστρια μίλησε για την επιθυμία της να πάει ξανά στην Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, που είναι η πατρίδα της, καθώς έχει μεγαλώσει στη χώρα μας.

«Αγαπάω την Ελλάδα. Για μένα είναι η ζωή μου, είναι η πατρίδα μου, έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Και πάντα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στην Eurovision και το έχω προσπαθήσει αρκετές φορές», δήλωσε ακόμα η Ελένη Φουρέιρα, ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της όταν εκπροσώπησε την Κύπρο με το «Fuego».