Ελένη Φουρέιρα: «Όταν ήρθα στην Ελλάδα μου έκανε εντύπωση το ψωμί του εμπορίου, στην Αλβανία το έφτιαχνε η μαμά μου»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, έδωσε η Ελένη Φουρείρα, μιλώντας με κάθε ειλικρίνεια για τη ζωή στην Αλβανία, την σχέση με της με τον Αλμπέρτο Μποτία αλλά και για την εγκυμοσύνη και την γέννα του πρώτου παιδιού τους, Ερμή.

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη στο podcast των «Rainbow Mermaids» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε όλα τα αρνητικά σχόλια που δέχεται καθημερινά για το ντύσιμό της, ειδικά μετά τον ερχομό του γιου της.

Για την εγκατάσταση στην Ελλάδα, αποκάλυψε πως της έκαναν εντύπωση τα ασανσέρ, μιας και στην Αλβανία δεν είχε δει, αλλά και το ψωμί του φούρνου, μιας και στην πατρίδα της έτρωγε πάντα ψωμί από τα χέρια της μητέρα της.

«Όταν μπήκα σε ασανσέρ μου φάνηκε φοβερό, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως και ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση. Εμείς εκεί φτιάχναμε μόνοι μας το ψωμί. Το έφτιαχνε η μαμά μου. Οπότε εμπορίου ψωμί ή από φούρνο ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου. Είχα συνηθίσει να τρώω το ίδιο ψωμί και όταν μας έδωσαν το φυτικό βούτυρο, εκτός από το αγελαδινό που τρώγαμε εκεί, με το ψωμί που ήταν λίγο πιο κίτρινο, όταν το έφαγα είπα “Τι είναι αυτό; Ουάου”. Περνάνε τα χρόνια και λέω “ρε μαμά πού είναι αυτός ο φούρνος που τρώγαμε το ψωμί;” και μου λέει “είναι το ίδιο ψωμί που τρως τόσα χρόνια”», είπε αρχικά συμπληρώνοντας πως πριν γίνει τραγουδίστρια, ήταν σερβιτόρα ή μοίραζε φυλλάδια για να μην επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά της.

Σχετικά με την μητρότητα και τον ερχομό του Ερμή, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τον αθωότητα που έχουν τα παιδιά και η οποία χάνεται όσο μεγαλώνουν. Αναφέρθηκε και στα «σ’ αγαπώ» που έχει ακούσει από τον γιο της και κάθε φορά «λιώνει».

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Γίνεσαι πάλι παιδί. Βλέπεις αυτή την αθωότητα στα μάτια του παιδιού σου και λες “ρε συ, γιατί γίναμε έτσι;”. Σου θυμίσει ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις χάσει. Δεν είναι κρίμα που η κοινωνία γίνεται έτσι; Πολύ κρίμα. Θα θέλαμε να κρατάμε το παιδί μέσα μας, αλλά δεν γίνεται. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, ωριμάζεις, πονάς, κλαις, χαίρεσαι. Ως παιδί δεν έχεις ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να κρατήσω το παιδί μέσα μου. Απλά βλέπω το παιδί μου και πρέπει να του μάθω τα καλύτερα που μπορώ και να τον κάνω τον καλύτερο άνθρωπο. Είναι ένα άδειο κουτί που γεμίζει και πρέπει να τον γεμίσεις με καλά στοιχεία. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ. Κάθε φορά που μου λέει “σ’ αγαπώ μαμά” δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς το λέει και πότε το λέει. Είναι και ντροπαλός και δεν στο λέει κατά πρόσωπο. Εγώ λιώνω, πεθαίνω».

Σχετικά με την κριτική που δέχτηκε μετά την γέννηση του παιδιού της, αποκάλυψε πως τα περισσότερα αρνητικά σχόλια τα δέχθηκε από γυναίκες.

«Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Είναι κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Δεν είναι περίεργο; Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι “Α είσαι μαμά, όχι αυτό”, “αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό”. Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε και όπως νιώθουμε. Είναι δυνατόν τώρα; Εγώ νιώθω πιο σέξι από τότε που έγινα μαμά», ανέφερε αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της είχε πάρει 20 κιλά και έκανε υπερφαγικά επεισόδια.

Σχετικά με τον Αλμπέρτο Μποτία, διευκρίνισε πως είχαν σχέση από απόσταση περίπου 5 χρόνια αλλά όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, γύρισε στην Ελλάδα.

«Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω “για πάντα” γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα», κατέληξε.