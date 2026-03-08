Ελένη Φουρέιρα: Το πάρτι – έκπληξη για τα γενέθλιά της

Μία μεγάλη έκπληξη περίμενε την Ελένη Φουρέιρα που είχε τα γενέθλιά της, καθώς η Panik Records επεφύλαξε στην «εκρηκτική» τραγουδίστρια ένα απροσδόκητο πάρτι το βράδυ της Κυριακής (08.03.2026).

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την Ελένη Φουρέιρα για να δειπνήσουν μαζί στο «Abi Rouge».

Πρόκειται για ένα εστιατόριο – «κόσμημα» στο κέντρο της Αθήνας, με το «ραντεβού για δύο» να προτείνεται, καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία βρισκόταν εκτός Ελλάδας για επαγγελματικούς λόγους.

Ωστόσο, μπαίνοντας στον χώρο, η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πάρτι – έκπληξη και μία τεράστια τούρτα ειδικά για εκείνη.

Εκτός από τους συνιδρυτές της Panik, Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και Γιώργο Αρσενάκο, παρόντες ήταν η Μαριάννα Λάτση, όλο το team της Panik, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Φουρέιρα.

Όλοι, τής ευχήθηκαν και διασκέδασαν παρέα για τα γενέθλιά της.

Την ίδια ώρα, η Ελένη Φουρέιρα συνεχίζει τα συναρπαστικά «hybrid live shows» της κάθε Σάββατο στο «Lohan», τα οποία έχουν γίνει σημείο αναφοράς στη νυχτερινή Αθήνα.