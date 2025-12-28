Ελένη Καστάνη: Ο γιατρός μου έλεγε για ένα φάρμακο από την Αμερική θα με σώσει και πραγματικά με βοήθησε

Άκρως ανανεωμένη εμφανίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή η Ελένη Καστάνη και μίλησε εκτενώς για την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της και τα κιλά που έχασε με τη βοήθεια ενός φαρμάκου από την Αμερική.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Κυριακή (28.12.2025) στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1. Η Ελένη Καστάνη αναφέρθηκε τόσο στην εμφανή αλλαγή της εικόνας της όσο και στην απόφασή της να χάσει το περιττό της βάρος.

«Έχω χάσει πολλά κιλά και λέω πως τα έχασα. Ήταν για λόγους υγείας. Εγώ έχω έναν καταπληκτικό γιατρό που πάω χρόνια, αλλά δεν έκανα ποτέ αυτά που μου έλεγε. Μου έλεγε για χρόνια ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει θα σωθείς. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή δεν ήρθε μόνη της, αλλά συνοδεύτηκε από νέα καθημερινά habits. «Έχω αλλάξει πάρα πολλά. Βεβαίως, έχω αλλάξει και τη διατροφή μου, την ακολουθώ, περπατώ και κολυμπώ», δήλωσε.

«Όταν έχεις κιλά, δεν ψήνεσαι ότι είσαι οκ. Δεν είσαι καλά. Ασχέτως του τι λες. Έχει ψυχολογικό υπόβαθρο αυτό με κατάθλιψη. Όταν παίρνεις κιλά, κάτι συμβαίνει μέσα σου και το κάνεις. Νιώθω τον εαυτό μου άλλο άνθρωπο», παραδέχτηκε ακόμα.

Την Τρίτη (18.11.2025) η γνωστή ηθοποιός Ελένη Καστάνη είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά στην Κατερίνα Καινούργιου ότι έχασε 30 κιλά.