Lifestyle

Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Εδιμβούργο

Οι ανέμελες πόζες της λαμπερής παρουσιάστριας
Ελένη Μενεγάκη
Ελένη Μενεγάκη / NDP PHOTO

Ένα ταξίδι στο Εδιμβούργο πραγματοποίησε πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφίες από την εξόρμησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η λαμπερή παρουσιάστρια είχε ανεβάσει υλικό από το Εδιμβούργο το Σάββατο (13.09.2025) και την Παρασκευή (19.09.2025) η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε κάποιες επιπλέον πόζες της. 

«Κάθε τέλος ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η γνωστή παρουσιάστρια, που πλέον κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση έχει τον χρόνο και την όρεξη ώστε να απολαμβάνει τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της εξερευνώντας νέους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί και πολλές στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Χριστίνα Σάλτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – «Αν ξαναγεννιόμουν πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου»
«Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…», έγραψε ακόμα η τραγουδίστρια, ραγίζοντας τις καρδιές των θαυμαστών της
Χριστίνα Σάλτη 1
Newsit logo
Newsit logo