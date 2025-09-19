Ελένη Μενεγάκη: Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Εδιμβούργο

Ένα ταξίδι στο Εδιμβούργο πραγματοποίησε πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη και μοιράστηκε επιπλέον φωτογραφίες από την εξόρμησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η λαμπερή παρουσιάστρια είχε ανεβάσει υλικό από το Εδιμβούργο το Σάββατο (13.09.2025) και την Παρασκευή (19.09.2025) η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε κάποιες επιπλέον πόζες της.

«Κάθε τέλος ταξιδιού είναι η αρχή για το επόμενο!», έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που πλέον κάνει ένα διάλειμμα από την τηλεόραση έχει τον χρόνο και την όρεξη ώστε να απολαμβάνει τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της εξερευνώντας νέους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί και πολλές στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.