Ελένη Μενεγάκη: Οι παιχνιδιάρικες πόζες στο σαλόνι της και το λιτό μήνυμα στους followers της

Η λαμπερή παρουσιάστρια φαίνεται πιο όμορφη και ανανεωμένη από ποτέ
Ελένη Μενεγάκη
Η Ελένη Μενεγάκη

Παρόλο που η Ελένη Μενεγάκη απέχει συνειδητά από τη «μικρή οθόνη» φροντίζει να βρίσκεται σε επαφή με τους θαυμαστές της, ανεβάζοντας συχνά υλικό από τη ζωή της στο Instagram.

Η λαμπερή παρουσιάστρια που τα τελευταία χρόνια κρατούσε συντροφιά στους τηλεθεατές μέσω του MEGA το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025) μοιράστηκε μία σειρά από… παιχνιδιάρικες πόζες της. Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη έστειλε και ένα λιτό μήνυμα στους followers της.

Για την ακρίβεια, η «ωραία Ελένη» πόζαρε στο σαλόνι του σπιτιού της, καθισμένη σε μία καρέκλα της τραπεζαρίας της, φορώντας ένα φούξια σακάκι και «έπαιξε» με τον φωτογραφικό φακό, όπως μόνο εκείνη ξέρει.

Παράλληλα, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε στους followers της ότι αυτές οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν πολύ πολύ πρόσφατα!

«Σήμερα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram.

Αμέσως οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και ανάμεσά τους ήταν και ο καλός της φίλος, Τάκης Ζαχαράτος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Αυτή η αποχή από την τηλεόραση φαίνεται ότι κάνει καλό στην Ελένη Μενεγάκη, η οποία έχει πλέον τον χρόνο να απολαμβάνει τα ταξίδια και τις εξορμήσεις της εξερευνώντας νέους προορισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είχε μοιραστεί και πολλές στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

